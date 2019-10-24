В Москве рассказали, что власти Украины задумали сделать с "Л/ДНР": "Начались разговоры"

24.10.2019 09:00

Близкий к Кремлю главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов уверяет, что новые власти Украины сейчас теряют надежды на возвращение оккупированных районов Донбасса и обсуждают сооружение "вала" вокруг данной территории.

С громким заявлением Венедиктов выступил на своей странице в Telegram, передает Диалог.UA.

Впервые о "вале" вокруг ОРДЛО заговорили ветераны АТО после личной встречи с Зеленским. С их слов, президент им сообщил о планах изолировать свободную часть Украины от оккупированной "валом" в том случае, если не удастся договориться с Кремлем о возвращении территорий.

Венедиктов, который близко дружит с пресс-секретарем президента РФ, тут же эту новость подхватил. А 22 октября он снова о ней напомнил.

"В администрации президента Зеленского начались разговоры о необходимости "строительства вала" по линии разграничения между сепаратистскими территориями и остальной Украиной", - написал главред "Эхо Москвы". Это важный сигнал. Очевидно, что Кремль данная новость сильно взволновала.



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