В Украине узаконили свидетельства о рождении и смерти, выданные в ОРДЛО

24.10.2019 17:45

Кабинет министров Украины принял решение о признании некоторых справок, которые были выданы учреждениями здравоохранения и судебно-медицинскими учреждениями на оккупированной территории Луганской и Донецкой областей. В частности, речь идет о документах, подтверждающих факты рождения и смерти, сообщает Обозреватель.

Подтверждением будет заниматься специальная комиссия, у которой будут инструменты для выяснения обстоятельств. Она признает или отказывает в подтверждении таких документов органом ЗАГС.

При этом в правительстве заявили, что прием справок совершенно не означает признания оккупационной власти.