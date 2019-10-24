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Журналист назвал шокирующую минимальную зарплату в ОРДО
На временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области крайне упали доходы населения. Это признают даже лояльные СМИ, освещающие жизнь ОРДО.
Так журналист ИА «Харьков», который съездил в ОРДО на экскурсию, отметил, что уровень зарплаты дончан упал якобы из-за военного времени.
«Согласно закону об оплате труда, размер минимальной заработной платы в „ДНР“ не может быть менее порога малообеспеченности работоспособных граждан. Минимальная граница этой категории людей — самая низкая. На 1 июля 2019 года порог составил 810 рублей, что выше на 20%, чем в 2018. Таким образом, 810 рублей — это минимальная зарплата в ДНР в 2019 году с 1 января», — написал он.
Журналист уверяет, что «ситуация меняется в лучшую сторону». Якобы бюджетникам пообещали повышение зарплат на 35%, а пенсии планируется увеличить на 25%. Однако последние тенденции показывают, что зарплаты в ОРДО только падают, также серьезно сокращено бюджетное финансирование. Денег не хватает даже на продукты для больных в местных больницах.
Якобы повышаться зарплаты будут только с января 2020 года. У бюджетников общее повышение может составить до 70%. Эти данные ничем не подкреплены.
В данный момент дончане получают от 5 до 25 тыс. рублей в среднем (1900 и 9700 грн соответственно). Первую сумму платят дворникам, коммунальщикам. Вторую — «госслужащим».
«Если кто-то получает больше, то говорить об этом стесняется, ведь сегодня практически все жители воюющих государств живут не очень хорошо. А хвастаться хорошей зарплатой просто неприлично», — говорится в статье.
Выплаты либо производятся наличными, либо перечисляются на счет в местном «банке». Картой такого «банка» можно рассчитаться в супермаркетах и кафе, оплатить счета, интернет. Однако они не помогут совершить покупку в магазине. Чтобы расплатиться, дончане перечисляют средства через электронные кошельки или же заводят себе карты российских банков.
Теги: Донбасс, зарплата, ДНР, ОРДО
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