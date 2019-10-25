Блогер из ОРДО: В «ДНР» уже финиш, народ озабочен выживанием, Пушилина не спасет «политическая грамотность»

25.10.2019 11:00

На временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области растет социальная напряженность, и это происходит не из-за «политической безграмотности». Так считает блогер «Дон РФ», который лоялен к «ДНР», однако недоволен местными «властями».

Он раскритиковал слова «главы» ОРДО Дениса Пушилина о том, что местные СМИ нужно якобы выводить на «новый уровень» ради повышения политической грамотности населения.

Блогер считает, что в социальной напряженности в ОРДО виновна не информационная война.

«Вот, например, задержки зарплат на пару-тройку недель, или пенсий на пару дней — это факты, они вызывают социальное напряжение, и причем здесь политическая грамотность и информационная война… Или вот хотят распилить шахту имени Калинина, вы думаете картина в СМИ как-то поможет шахтерам, оказавшимся без куска хлеба? В больницах и детсадах урезали нормы питания — разве это поправит расширенное толкование ХПП? Нет, конечно можно пробовать холодильник заменить телевизором, а экономику политшоу:», — пишет «Дон РФ».

Он также «добавляет каплю инсайда»:

«Несколько довольно известных в околодонбасских кругах журналистов получили приглашения работать на власть, то есть Пушилин в это реально верит», — отметил блогер.

Он считает, что «власть так и не поняла» — «голодный народ думает другими категориями».

«И это не политика, не скандалы, не так называемые „творцы общественного мнения“, это банальное „Что пожрать“ и „Чем накормить детей“. Это собственно и формирует повестку — где сытнее там и лучше. А все эти игрища вокруг Минска, которые дошли уже до неприличия, хороши только при уверенном будущем и стабильной зарплате, дающей возможность купить одежду, набор продуктов и позволить себе какой то досуг. И пока этого нет не будет ни патриотизма, ни политической грамотности, ни прочего. Будет лишь народ, озабоченный выживанием и всецело сосредоточенный на быте и устройстве своих детей за границей, там сытнее», — отметил «Дон РФ».

В таких условиях он считает, что «патриотизм — это хорошо, политическая грамотность тоже, но когда на шестой год войны, в которой мы боремся за свою капитуляцию, власти рассказывают что это укры виноваты в том что ВТС не платит денег в бюджет, и оных средств не хватает на зарплаты и пенсии, предлагая бороться с отсутствием денег с помощью политической грамотности, то это уже финиш».