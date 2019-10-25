Макеевчане о загадочных землетрясениях: Это делают люди, нас подрывают из-под земли

25.10.2019 07:00

Жители временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевки (Донецкая область) продолжают жаловаться на достаточно сильные землетрясения, которые повторяются ежедневно. Об этом макеевчане пишут в социальных сетях.

При этом жители поселка Объединенный, который наиболее сильно страдает от этого явления, отмечают странность: землетрясения повторяются в одно и то же время. Ранее дома тряслись только по ночам, теперь первые толчки ощущаются в 19.30−19.40.

«В одно и тоже время? В 19.40 каждый день, остальные толчки не фиксировала, такого совпадения не бывает, это делают люди», — пишут местные жители.

«Раньше толчки были в ночное время, а теперь так оборзели, что все время вечером в одно и тоже время нас подрывают из-под земли. А под землей у нас пустота, ЖУТЬ!!!» — отметил другой автор.

По их мнению, под землей ведутся некие взрывные работы, однако ни местные «власти», ни представители фактически брошенных шахт подробностей не сообщают. В комиссию, которая якобы создана для расследования причин происходящего, макеевчане не верят.

«Заплатят они (те, кто провоцирует землетрясения, — ред.) этой комиссии, и они обьявят нам, что это и активность и НЛО и что угодно. Все равно эта неправда будет дешевле, чем всем пострадавшим платить убытки», — отмечают комментаторы.

Новые толчки были зафиксированы вчера, 24 октября, как раз в 19.30−19.40. По словам очевидцев, они были достаточно сильными — дрожали дома, звенела посуда.

Источник : https://donpress.