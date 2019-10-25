- Разведка: На Донбасс заброшен российский спецназ12:41
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС: мало машин на «Гнутово»10:17
- Озверевшие боевики дали залп из тяжелой артиллерии, ВСУ понесли потери: что происходит на Донбассе09:01
- В России ГИБДД собирает базу автономеров ОРДЛО: водителей будут штрафовать22:04
- Из н.п. Иловайска в н.п. Кутейниково передвигаются железнодорожные составы для угля21:02
- Жители Ясиноватой рассказали, где в городе можно поймать хороший сигнал Vodafone20:31
- Подземные толчки в Макеевке разрушают город - население готовится к эвакуации20:00
- Пиарщик НВФ из ОРДО стал заместителем «министра информации»18:02
- В «ДНР» проводят «повторную перепись» населения17:00
- Пушилин ощутил дежавю: у Зеленского видит черты Порошенко16:22
Макеевчане о загадочных землетрясениях: Это делают люди, нас подрывают из-под земли
Жители временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевки (Донецкая область) продолжают жаловаться на достаточно сильные землетрясения, которые повторяются ежедневно. Об этом макеевчане пишут в социальных сетях.
При этом жители поселка Объединенный, который наиболее сильно страдает от этого явления, отмечают странность: землетрясения повторяются в одно и то же время. Ранее дома тряслись только по ночам, теперь первые толчки ощущаются в 19.30−19.40.
«В одно и тоже время? В 19.40 каждый день, остальные толчки не фиксировала, такого совпадения не бывает, это делают люди», — пишут местные жители.
«Раньше толчки были в ночное время, а теперь так оборзели, что все время вечером в одно и тоже время нас подрывают из-под земли. А под землей у нас пустота, ЖУТЬ!!!» — отметил другой автор.
По их мнению, под землей ведутся некие взрывные работы, однако ни местные «власти», ни представители фактически брошенных шахт подробностей не сообщают. В комиссию, которая якобы создана для расследования причин происходящего, макеевчане не верят.
«Заплатят они (те, кто провоцирует землетрясения, — ред.) этой комиссии, и они обьявят нам, что это и активность и НЛО и что угодно. Все равно эта неправда будет дешевле, чем всем пострадавшим платить убытки», — отмечают комментаторы.
Новые толчки были зафиксированы вчера, 24 октября, как раз в 19.30−19.40. По словам очевидцев, они были достаточно сильными — дрожали дома, звенела посуда.
Источник : https://donpress.
Теги: Донбасс, Макеевка, землетрясение, подрыв
- Подземные толчки в Макеевке разрушают город - население готовится к эвакуации
- "ЕВРО" на крови: на акции в защиту животных публично казнили собаку
- Макеевка содрогается из-за таинственных землетрясений - катастрофа близко, жители готовы к бунту
- Макеевка выделила 150 тысяч гривен на новую больницу
- Юрий Киселев подарил инвалидам тренажер
- Юнец ограбил гостью с Севера
- Разведка: На Донбасс заброшен российский спецназ12:41
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС: мало машин на «Гнутово»10:17
- Озверевшие боевики дали залп из тяжелой артиллерии, ВСУ понесли потери: что происходит на Донбассе09:01
- В России ГИБДД собирает базу автономеров ОРДЛО: водителей будут штрафовать22:04
- Из н.п. Иловайска в н.п. Кутейниково передвигаются железнодорожные составы для угля21:02
- Жители Ясиноватой рассказали, где в городе можно поймать хороший сигнал Vodafone20:31
- Подземные толчки в Макеевке разрушают город - население готовится к эвакуации20:00
- Пиарщик НВФ из ОРДО стал заместителем «министра информации»18:02
- В «ДНР» проводят «повторную перепись» населения17:00
- Пушилин ощутил дежавю: у Зеленского видит черты Порошенко16:22
- Политолог: «Если появится стена на Донбассе, Украине, как государству, придет конец»13:00
- Разведка: На Донбасс заброшен российский спецназ12:41
- Берегитесь: Врач прогнозирует эпидемию дифтерии в Украине12:19
- Украинцы будут встречать ноябрь с мокрым снегом12:00
- Запасы газа в хранилищах Украины достигли максимального за 10 лет объема11:40
- Смог окутал Украину: ГСЧС отчиталась об уровне загрязнения воздуха11:23
- Туристам на заметку: ученые спрогнозировали сильнейшее землетрясение в Таиланде11:01
- Доктор Комаровский назвал продукты, которые вызывают аллергию: «Срочно убрать!»10:39
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС: мало машин на «Гнутово»10:17
- Бесплатная сотка: как законно получить участок земли даром10:01
- Доктор Комаровский назвал продукты, которые вызывают аллергию: «Срочно убрать!»10:39
- Названы самые опасные виды жиров07:17
- Минздрав разработал новые критерии оказания помощи22:32
- Украинцев предупредили об опасных штаммах гриппа22:03
- Ученые узнали, как работа влияет на облысение18:00
- Эти овощи помогут снизить давление без лекарств15:40
- Високосный 2020 год: экстрасенсы рассказали, как уберечься от энергетических вампиров08:15
- Медики рассказали, стоит ли пить кофе людям со слабым сердцем22:44
- Организм американца 10 лет производил алкоголь17:30
- Названы сны, предвещающие богатство и удачу12:16
- Сурков в Донецке: возврат столицы Донбасса в Украину - решенный вопрос
- Власть подготовила для пенсионеров «ЛДНР» мегапредложение по пенсиям
- Эти симптомы указывают на «загруженность» печени токсинами
- Президент Украины рассказал про окончание войны на Донбассе: первые подробности
- Судьба Донбасса предрешена, у Зеленского появился опасный план: «осталось 60 суток»
- В Донецке заметили первые признаки грядущей катастрофы: "Народ сильно напрягся"
- «Со слезами на глазах»: Пушилин признался, чего хотят «власти» ОРДО
- «С самого утра гремят взрывы»: В Донецке разгорелись ожесточенные бои, началась паника
- Подземные толчки в Макеевке разрушают город - население готовится к эвакуации
- В Москве рассказали, что власти Украины задумали сделать с "Л/ДНР": "Начались разговоры"