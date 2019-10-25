Обострение по всей линии фронта: сотрясаются Донецк, Макеевка, Горловка, Мариуполь, Марьинка

25.10.2019 07:41

Фактически по всей линии фронта в Донецкой области сегодня, 24 октября, наблюдается серьезное обострение боевых действий. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По их данным, бои на разных направлениях продолжались весь день — например, Донецк с раннего утра слышал звуки тяжелых залпов и взрывов. После 17:00 ситуация ухудшилась.

Под огнем незаконных вооруженных формирований находятся Авдеевка и Марьинка. Обстрелы ведутся из Донецка и Макеевки.

«Бахало в течении двух минут с разным интервалом», — сообщали очевидцы около 17:00. Речь идет о Макеевке.

«Бахи периодически возобновляются со стороны Гвардейки», — позднее добавил другой пользователь. «Сегодня и на окраинах в стороне Макеевки слышно громче, чем неделей ранее (Гвардейка)», — констатируют очевидцы. «Макіївка17:00 залпи, бік Мінеральне-Яковлівка», — отмечают комментаторы.

Также «громко» в Горловке и в окрестностях Мариуполя.

«#Горловка юго-запад, после 14.00 бабахи примерно в стороне ШБ», — говорится в сообщениях. «Східний, Маріуполь, чути роботу важкого!» — пишут жители Мариуполя.

В Донецке от обстрелов особенно сильно страдает западная часть города, а также Киевский район.

«Киевский, направление Октябрьский-Пески: еще 2 минуса тяжелого, дальше от меня, чем предыдущие», — отмечают местные жители.

«Киевский: с 16:29 напр. ДАП-Октябрьский: бахи (гранатометы?) + крупнокалиберное», — говорится в сообщениях.

«Донецк, Щегловка. Залпы гупают», — пишут очевидцы.

«Донецк 17.00 Жд, мощно, закрытые окна не помогают», — сообщают дончане. «Донецк 19.50 Тихий, продолжение следует, опять слышно… грохочет», — пишут комментаторы.

По их данным, отчетливо слышно работу тяжелого вооружения.

«Еще один минус тяжелого. Не пойму, прям с отвалов Октябрьского лупят или с админплощадки?» — пишут пользователи. «Донецк 17.00 Сторона аэропорта залпы тяжелым окна дрожат», — добавил другой автор. «Донецьк. 17:00 почали мінусовати ближче до ДАП/Volvo. Відповіді НЕМАЄ((((«, — отмечают местные жители.

При этом в Донецке активизировалось движение военной техники НВФ.

«В 13:15 грузовая борт.тент., полная. С Артема по Титова через Университетскую в напр. Щорса, тз „23 в трапеции“», — говорится в сообщениях очевидцев.

Речь идет о передвижении машин, которые перевозят личный состав НВФ, — они идут по маршруту заполненными.

Очень тяжелая ситуация в Марьинке — обстрелы там крайне интенсивные.