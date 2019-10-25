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Обострение по всей линии фронта: сотрясаются Донецк, Макеевка, Горловка, Мариуполь, Марьинка
Фактически по всей линии фронта в Донецкой области сегодня, 24 октября, наблюдается серьезное обострение боевых действий. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
По их данным, бои на разных направлениях продолжались весь день — например, Донецк с раннего утра слышал звуки тяжелых залпов и взрывов. После 17:00 ситуация ухудшилась.
Под огнем незаконных вооруженных формирований находятся Авдеевка и Марьинка. Обстрелы ведутся из Донецка и Макеевки.
«Бахало в течении двух минут с разным интервалом», — сообщали очевидцы около 17:00. Речь идет о Макеевке.
«Бахи периодически возобновляются со стороны Гвардейки», — позднее добавил другой пользователь.
«Сегодня и на окраинах в стороне Макеевки слышно громче, чем неделей ранее (Гвардейка)», — констатируют очевидцы.
«Макіївка17:00 залпи, бік Мінеральне-Яковлівка», — отмечают комментаторы.
Также «громко» в Горловке и в окрестностях Мариуполя.
«#Горловка юго-запад, после 14.00 бабахи примерно в стороне ШБ», — говорится в сообщениях.
«Східний, Маріуполь, чути роботу важкого!» — пишут жители Мариуполя.
В Донецке от обстрелов особенно сильно страдает западная часть города, а также Киевский район.
«Киевский, направление Октябрьский-Пески: еще 2 минуса тяжелого, дальше от меня, чем предыдущие», — отмечают местные жители.
«Киевский: с 16:29 напр. ДАП-Октябрьский: бахи (гранатометы?) + крупнокалиберное», — говорится в сообщениях.
«Донецк, Щегловка. Залпы гупают», — пишут очевидцы.
«Донецк 17.00 Жд, мощно, закрытые окна не помогают», — сообщают дончане.
«Донецк 19.50 Тихий, продолжение следует, опять слышно… грохочет», — пишут комментаторы.
По их данным, отчетливо слышно работу тяжелого вооружения.
«Еще один минус тяжелого. Не пойму, прям с отвалов Октябрьского лупят или с админплощадки?» — пишут пользователи.
«Донецк 17.00 Сторона аэропорта залпы тяжелым окна дрожат», — добавил другой автор.
«Донецьк. 17:00 почали мінусовати ближче до ДАП/Volvo. Відповіді НЕМАЄ((((«, — отмечают местные жители.
При этом в Донецке активизировалось движение военной техники НВФ.
«В 13:15 грузовая борт.тент., полная. С Артема по Титова через Университетскую в напр. Щорса, тз „23 в трапеции“», — говорится в сообщениях очевидцев.
Речь идет о передвижении машин, которые перевозят личный состав НВФ, — они идут по маршруту заполненными.
Очень тяжелая ситуация в Марьинке — обстрелы там крайне интенсивные.
«#Марьинка 16:45 Война полным ходом. Громко», — сообщают очевидцы.
Теги: Донбасс, обострение, линия
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