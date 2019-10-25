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Подземные толчки в Макеевке разрушают город - население готовится к эвакуации
Таинственные землетрясения продолжают разрушать оккупированную Макеевку. Жители напуганы и грозят главарям "ДНР" бунтом. Эксперты предупреждают, что все может обернуться катастрофой с массовыми жертвами.
Внимание на ЧП в Макеевке обратил уже даже сепаратистский ресурс "Донецкий абориген" в Telegram, передает Диалог.UA.
У оккупантов не получилось скрыть катастрофу, которая происходит в Макеевке. Уже больше года город в буквальном смысле трясет. Из-за регулярных подземных толчков начали разрушаться дома макеевчан. Пока жертв нет, но, если "ДНРовцы" не примут меры, это дело времени. "На протяжении последнего года с нарастающей силой и регулярностью жители района ощущают подземные толчки. Мощность толчков ввиду отсутствия измерительных приборов измерить трудно, но силы достаточно, чтоб наносить видимые повреждения конструкциям и сооружениям", - признал катастрофу "Донецкий абориген". Природный характер землетрясений в Макеевке исключен. Практически нет сомнений, что причиной ЧП являются горные выработки оккупантов. "Существует версии как о гашении лавы, изъятии угольных комплексов из старых лав, что и приводит к обрушению выработок. Есть версии о проведении подземных взрывов без соблюдения регламентов бурения, при дегазации пластов, что тоже может приводить к локальным скоплениям газов с последующей детонацией. Версий возможной природы происходящего много, беспринципное отношение "нашей" власти к угольной отрасли дает повод для самых безумных гипотез", - рассказали сепаратисты. Катастрофа достигла таких масштабов, что главари "ДНР" даже создали некую комиссию для расследования причин толчков. Жители Макеевки не верят, что она что-то решит. Они уверены, оккупанты давно знают причины ЧП. Дело в том, что после первой волны толчков город восстал и публично высказал претензии местным "властям". Сразу после этого землетрясения таинственно прекратились. А спустя несколько месяцев, когда все затихло, толчки возобновились. "Донецкий абориген" призвал главаря "ДНР" Пушилина уже начинать готовиться к эвакуации населения из Макеевки. Он обвинил оккупантов в создании в городе техногенной катастрофы, а также предупреждает о возможных человеческих жертвах.
Теги: Донбасс, Макеевка, катастрофа, землетрясение, бунт, население, ЧП, ДНР, Пушилин
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