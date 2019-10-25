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Архив - Донецкая область

Сурков в Донецке: возврат столицы Донбасса в Украину - решенный вопрос

25.10.2019 14:39
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Сурков в Донецке: возврат столицы Донбасса в Украину - решенный вопрос

Приезд советника Владимира Путина и главного куратора РФ по "Л/ДНР" Владислава Суркова в оккупированный Донецк на серьезный разговор с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным говорит сразу о нескольких решениях Кремля по Донбассу, в том числе с предприятиями региона и экономической блокадой.

Популярный Телеграм-канал отреагировал на новость о том, что советник президента РФ Владимира Путина и по совместительству куратор Кремля по "Л/ДНР" Владислав Сурков отправился в оккупированный Донецк, сообщает Диалог.UA.

В частности, на канале уверенно утверждают, что Сурков будет "жестко" общаться с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным. "Наш источник сообщает, что глава "ДНР" Пушилин отлично "сработался" с противоположной башней, которую курирует Козак - Бабич. Сурков едет объяснить Пушилину, что такие "игры" плохо заканчиваются", - говорится в сообщении. Также озвучиваются вопросы, которые будут обсуждаться на встрече Пушилина и Суркова.

Первый момент. Сурков может потерять влияние на "ДНР". Падение и так "слабого" рейтинга Пушилина может привести к перевыборам в "ДНР", именно это лоббируют противоположные "кремлевские башни". Сурков везет политтехнологов, которые попытаются поднять рейтинг Пушилина.

Второй момент. Это подготовка передачи предприятий под юрисдикцию Украины.

Третий момент. Это тема "угля". Уже всем известно, что при снятии экономической блокады с Донбасса первым пойдет уголь в Украину. Сурков хочет, чтобы этот вопрос полностью курировали его люди. "Суркову необходимо удержать Донецк под своим влиянием, так как по работе в самой Украине у него "результаты" слабые. Одно спасает Суркова: команда Бабича тоже пока ничего конкретного и системного не предложила по работе на "украинском направлении", - резюмируется в конце.



Теги: экономика, Украина, Донецк, Донбасс, Путин, уголь, блокада, ДНР, ЛНР, Пушилин, Сурков
 
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