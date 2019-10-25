В «ДНР» проводят «повторную перепись» населения

25.10.2019 17:00

На временно оккупированных территориях Донецкой области оккупационные «власти ДНР» проводят «повторную перепись», в которой «перепишут»тех людей, которых не было дома.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 23 октября2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«21 и 22 октября 8 человек из разных мест в не подконтрольных правительству районах Донецкой области рассказали наблюдателям, что они участвовали в опросе населения в период с 1 по 14 октября. В двух населенных пунктах люди, по их собственным словам, проводившие опрос, рассказали наблюдателям, что в период с 18 до 24 октября они повторно посетят те дома, жителей которых не было дома и которые раньше не приняли участие в опросе».