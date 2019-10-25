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В «ДНР» проводят «повторную перепись» населения
25.10.2019 17:00
На временно оккупированных территориях Донецкой области оккупационные «власти ДНР» проводят «повторную перепись», в которой «перепишут»тех людей, которых не было дома.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 23 октября2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«21 и 22 октября 8 человек из разных мест в не подконтрольных правительству районах Донецкой области рассказали наблюдателям, что они участвовали в опросе населения в период с 1 по 14 октября. В двух населенных пунктах люди, по их собственным словам, проводившие опрос, рассказали наблюдателям, что в период с 18 до 24 октября они повторно посетят те дома, жителей которых не было дома и которые раньше не приняли участие в опросе».
Теги: Донбасс, опрос, перепись населения, ОБСЕ, власть, ДНР
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