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Архив - Донецкая область

В «ДНР» проводят «повторную перепись»

25.10.2019 08:39
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В «ДНР» проводят «повторную перепись»

На временно оккупированных территориях Донецкой областиоккупационные «власти ДНР» проводят «повторную перепись», в которой «перепишут»тех людей, которых не было дома. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 23 октября2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«21 и 22 октября 8 человек из разных мест в неподконтрольныхправительству районах Донецкой области рассказали наблюдателям, что ониучаствовали в опросе населения в период с 1 по 14 октября. В двух населенныхпунктах люди, по их собственным словам, проводившие опрос, рассказалинаблюдателям, что в период с 18 до 24 октября они повторно посетят те дома,жителей которых не было дома и которые раньше не приняли участие в опросе».



Теги: перепись населения, ДНР
 
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