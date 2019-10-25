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В районе н.п. Маныч обнаружены машины и микроавтобусы, двигавшиеся к границе с РФ
На временно оккупированных территориях Донецкой области, в районе н.п. Маныч, в ночное время обнаружены внедорожник и микроавтобус,которые двигались в направлении границы с РФ.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 23 октября2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«В ночь с 21 на 22 октября БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил внедорожник приблизительно в 3,5 км к северо-востоку от н.п. Маныч (неподконтрольный правительству, 76 км к востоку от Донецка), недалеко от границы с Российской Федерацией. Внедорожник двигался по грунтовой дороге со стороны Маныча в направлении границы в районе, где отсутствуют пункты пропуска через границу. Через 40 минут в том же районе возле границы этот БПЛА зафиксировал микроавтобус, который следовал по той же грунтовой дороге в направлении Маныча».
Теги: Донбасс, Донецкая область, граница, транспорт, ОБСЕ, беспилотник, пункты пропуска, РФ
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