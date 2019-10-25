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Выборы на Донбассе: новый глава ЦИК выступил с заявлением
На территории оккупированного Донбасса в ближайшее время не будут проведены никакие выборы. Для того чтобы процесс состоялся, необходимо обеспечить работу ЦИК на той территории и внести некие изменения в законодательство.
Об этом изданию "Фокус" рассказал новый глава Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко, передает Диалог.UA.
Он пояснил, что четко услышал позицию президента относительно вопроса проведения выборов в том регионе и понимает: это важный шаг. Но для этого необходимо провести ряд мероприятий, которые помогут признать результаты успешными. Так, Диденко заверил, что все иностранные военные должны покинуть Донбасс, Киев обязан взять контроль над всей территорией и границей, также должны быть внесены изменения в законодательство. По словам Диденко, никто не собирается проводить выборы под дулами автоматов. Он пояснил, что пока эти условия не будут выполнены, никто не должен говорить о форме проведения выборов в том регионе.
Теги: Донбасс, выборы, Киев, граница, законодательство, ЦИК, контроль, территория
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