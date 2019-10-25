Жители Ясиноватой рассказали, где в городе можно поймать хороший сигнал Vodafone

25.10.2019 20:31

Во временно неподконтрольной украинскому правительству Ясиноватой (Донецкая область) появился устойчивый сигнал Vodafone.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает donpress.

По их словам, сигнал есть только на определенном участке, и для уверенной связи необходимо ехать туда напрямую.

«В периметре Макеевское кольцо — Городской рынок появился сигнал МТС Украина. Местами устойчивый», — указывают жители Ясиноватой.