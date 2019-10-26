Блогеры ОРДО: Сурков едет в Донецк, чтобы помочь передать предприятия Украине

26.10.2019 22:42

Блогеры ОРДО выдвигают 4 версии визита во временно неподконтрольный украинскому правительству Донецк советника президента России Владислава Суркова, который в ближайшее время посетит город. Об этом идут дискуссии в пабликах, освещающих действия незаконных вооруженных формирований.

Главная версия — «Сурков будет „жестко“ общаться с Пушилиным».

«Наш источник сообщает, что глава „ДНР“ Пушилин отлично „сработался“ с противоположной башней, которую курирует Козак-Бабич. Сурков едет объяснить Пушилину, что такие „игры“ плохо заканчиваются», — пишут блогеры.

Есть еще одна версия — Сурков опасается, что может потерять влияние на ОРДЛО.

«Падение и так „слабого“ рейтинга Пушилина может привести к перевыборам, именно это лоббируют противоположные „кремлевские башни“. Сурков везет политтехнологов, которые попытаются поднять рейтинг Пушилина», — говорится в сообщениях.

Также есть третья версия — Сурков едет готовить предприятия ОРДО к передаче под юрисдикцию Украины.

«Четвертый момент — это тема „угля“. Уже всем известно, что при снятии экономической блокады с Донбасса, первым пойдет уголь в Украину. Сурков хочет, чтобы этот вопрос полностью курировали его люди», — также подчеркивают блогеры.

По их словам, на встрече Суркова и Пушилина будут обсуждаться сразу все эти вопросы.