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Блогеры ОРДО: Сурков едет в Донецк, чтобы помочь передать предприятия Украине
Блогеры ОРДО выдвигают 4 версии визита во временно неподконтрольный украинскому правительству Донецк советника президента России Владислава Суркова, который в ближайшее время посетит город. Об этом идут дискуссии в пабликах, освещающих действия незаконных вооруженных формирований.
Главная версия — «Сурков будет „жестко“ общаться с Пушилиным».
«Наш источник сообщает, что глава „ДНР“ Пушилин отлично „сработался“ с противоположной башней, которую курирует Козак-Бабич. Сурков едет объяснить Пушилину, что такие „игры“ плохо заканчиваются», — пишут блогеры.
Есть еще одна версия — Сурков опасается, что может потерять влияние на ОРДЛО.
«Падение и так „слабого“ рейтинга Пушилина может привести к перевыборам, именно это лоббируют противоположные „кремлевские башни“. Сурков везет политтехнологов, которые попытаются поднять рейтинг Пушилина», — говорится в сообщениях.
Также есть третья версия — Сурков едет готовить предприятия ОРДО к передаче под юрисдикцию Украины.
«Четвертый момент — это тема „угля“. Уже всем известно, что при снятии экономической блокады с Донбасса, первым пойдет уголь в Украину. Сурков хочет, чтобы этот вопрос полностью курировали его люди», — также подчеркивают блогеры.
По их словам, на встрече Суркова и Пушилина будут обсуждаться сразу все эти вопросы.
«Суркову необходимо удержать Донецк под своим влиянием, так как по работе в самой Украине у него «результаты» слабые. Одно спасает Суркова, команда Бабича тоже пока ничего конкретного и системного не предложила по работе на «украинском направлении», — резюмируют блогеры.
Источник : https://donpress.com
Теги: Украина, предприятие, блогер, ОРДО
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