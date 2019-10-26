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Озверевшие боевики дали залп из тяжелой артиллерии, ВСУ понесли потери: что происходит на Донбассе
ВСУ вновь понесли потери в зоны проведения ООС из-за обстрелов боевиков
По информации военных, за прошедшие сутки, 25 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «ВОСТОК» противник совершил 6 обстрелов:
неподалеку Новомихайловка — из минометов калибра 82 мм;у Красногоровки — с СПГ и крупнокалиберных пулеметов;дважды вблизи Водяного и один раз в районе Авдеевки — из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов;неподалеку Лебединского — из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «СЕВЕР» противник совершил 7 обстрелов:
дважды вблизи Новозвановка — с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;неподалеку Хутора Свободного — из стрелкового оружия;у Луганского — с СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. неподалеку Золотого-4 (за пределами участка разведения) — из стрелкового оружия и автоматических гранатометов; вблизи Луганского — с автоматических гранатометов; в районе Майского — из стрелкового оружия и станковых противотанковых гранатометов.
Источник : https://politeka.net
Теги: Донбасс, артиллерия, боевики, ВСУ
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