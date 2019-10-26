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Ситуация на КПП: Горловка — «людей нереально много», авто ночуют вторые сутки, Каргил — пешие стоят по 6 часов
Сегодня, 26 октября, самые большие очереди на КПП «ДНР» в Горловке и Каргиле («Александровка»). Очевидцы сообщают в соцсетях о многочасовом ожидании и ночующих вторые сутки автомобилистах.
Так, на Бахмутском направлении на КПП «Горловка» сегодня, как и вчера, очень большие очереди. Пеших очень много «очередь далеко за туалеты», машины — «до второго поворота». Движение медленное, по словам очевидцев, двигаются только «платники».
«6:22. Пеших очень много до туалетов было около 5.30, а сейчас еще больше людей, идут и идут + автобусы полные подвозят людей»,
«9:51. В Украину почти до маслобойни очередь из авто»,
«10:02. От полиции за второй поворот очень много»,
«11:45. За туалетом еще человек 200+ было в 9 часов. А в сетке люди вплотную стоят. Я час постояла, очередь вообще не двигалась, от слова совсем. Поехала домой»,
«Вчера в Горловку до 19:30 люди стояли»,
«12:24. Людей нереально много, столько как сегодня никогда не было. Длинная очередь за туалетом»,
«12:25. Стою на Майорске в пешей очереди, тут людей за павильон, до туалетов. Машин тоже очень много»,
«12:27. Горловка-Бахмут. АД. Пешая далеко за туалеты. Машин до второго поворота»,
«12:50. Все как и вчера. Только платники двигаются, нет им управы.
Местные жители вообще не советуют автомобилистам пользоваться для пересечения линии разграничения горловским направлением. Проще всего, пишут люди, ехать через Гнутово:
«На машине лучше ехать любым блокпостом, только не Горловка. Гнутово само быстро пересечешь… если хочешь реально проехать, а не ночевать на блок посту Горловка. Люди уже вторые сутки ночуют с Луганска»,
«У меня муж из Макеевки и ехать на до в Краматорск, но через Горловку не едет, едет через Волноваху, хоть это и крюк… Просто на машине через Горловку оочень сложно, можно ток в воскресенье или вдруг повезет, а так обычно ночуют»,
«Если как в эти дни мало вероятно что вы проедите, машины с двух часов становятся в очередь и то некоторые вчера остались ночевать».
На Марьинском направлении на КПП «Александровка» (Каргил) также очень много пеших. Авто — до 160 единиц. В направлении Донецка люди ожидают прохода по 6 часов.
«11:00 На Каргиле просто жесть»,
«11:20. Каргил. Общая далеко на мосту, льгота на спуске с моста»,
«11:50. На Каргиле 160 общая и 89 льгота»,
«13:30. Каргил в Донецк — Людей как никогда, оччеень много пешие по 6 часов стоят (Люди ругаются, а толку нет (((«
В то же время, на Мариупольском направлении на КПП «Еленовка»автомобильная очередь на выезд из ОРДО — до поворота, на въезд — 20 машин.
«10:03. На Еленовке на Украину машин дальше 4 туалета, до поворота»,
«11:00. На Еленовке в сторону Новотроицка до автостанции»,
«11:22. Еленовка: из Донецка очередь почти до поворота, в Донецк — машин 20»
По ситуации на КПП «ДНР» «Октябрь» информации на текущий момент не много:
«13:10. Гнутово на Донецк 40−50…»
Источник : https://donpress.
Теги: Донбасс, Горловка, КПВВ
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