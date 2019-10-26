Ситуация на КПП: Горловка — «людей нереально много», авто ночуют вторые сутки, Каргил — пешие стоят по 6 часов

26.10.2019 16:41

Сегодня, 26 октября, самые большие очереди на КПП «ДНР» в Горловке и Каргиле («Александровка»). Очевидцы сообщают в соцсетях о многочасовом ожидании и ночующих вторые сутки автомобилистах.

Так, на Бахмутском направлении на КПП «Горловка» сегодня, как и вчера, очень большие очереди. Пеших очень много «очередь далеко за туалеты», машины — «до второго поворота». Движение медленное, по словам очевидцев, двигаются только «платники».

«6:22. Пеших очень много до туалетов было около 5.30, а сейчас еще больше людей, идут и идут + автобусы полные подвозят людей», «9:51. В Украину почти до маслобойни очередь из авто», «10:02. От полиции за второй поворот очень много», «11:45. За туалетом еще человек 200+ было в 9 часов. А в сетке люди вплотную стоят. Я час постояла, очередь вообще не двигалась, от слова совсем. Поехала домой», «Вчера в Горловку до 19:30 люди стояли», «12:24. Людей нереально много, столько как сегодня никогда не было. Длинная очередь за туалетом», «12:25. Стою на Майорске в пешей очереди, тут людей за павильон, до туалетов. Машин тоже очень много», «12:27. Горловка-Бахмут. АД. Пешая далеко за туалеты. Машин до второго поворота», «12:50. Все как и вчера. Только платники двигаются, нет им управы.

Местные жители вообще не советуют автомобилистам пользоваться для пересечения линии разграничения горловским направлением. Проще всего, пишут люди, ехать через Гнутово:

«На машине лучше ехать любым блокпостом, только не Горловка. Гнутово само быстро пересечешь… если хочешь реально проехать, а не ночевать на блок посту Горловка. Люди уже вторые сутки ночуют с Луганска», «У меня муж из Макеевки и ехать на до в Краматорск, но через Горловку не едет, едет через Волноваху, хоть это и крюк… Просто на машине через Горловку оочень сложно, можно ток в воскресенье или вдруг повезет, а так обычно ночуют», «Если как в эти дни мало вероятно что вы проедите, машины с двух часов становятся в очередь и то некоторые вчера остались ночевать».

На Марьинском направлении на КПП «Александровка» (Каргил) также очень много пеших. Авто — до 160 единиц. В направлении Донецка люди ожидают прохода по 6 часов.

«11:00 На Каргиле просто жесть», «11:20. Каргил. Общая далеко на мосту, льгота на спуске с моста», «11:50. На Каргиле 160 общая и 89 льгота», «13:30. Каргил в Донецк — Людей как никогда, оччеень много пешие по 6 часов стоят (Люди ругаются, а толку нет (((«

В то же время, на Мариупольском направлении на КПП «Еленовка»автомобильная очередь на выезд из ОРДО — до поворота, на въезд — 20 машин.

«10:03. На Еленовке на Украину машин дальше 4 туалета, до поворота», «11:00. На Еленовке в сторону Новотроицка до автостанции», «11:22. Еленовка: из Донецка очередь почти до поворота, в Донецк — машин 20»

По ситуации на КПП «ДНР» «Октябрь» информации на текущий момент не много: