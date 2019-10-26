Ситуация на КПВВ в зоне ООС: мало машин на «Гнутово»

26.10.2019 10:17

Сегодня утром по данным Госпогранслужбы все пункты пропуска, расположенные на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

Так, на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 20/70;

«Марьинка» — 0/80;

«Новотроицкое» — 20/70;

«Гнутово» — 20/20.

За минувшие сутки через КПВВ последовало более 53 000 человек и 6000 транспортных средств:

«Майорское» — 11 925 человек и 1200 транспортных средств;

«Марьинка» — 11 180 человек и 1665 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 10 900 человек и 2010 транспортных средств;

«Гнутово» — 4800 человек и 1035 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 14 100 человек.