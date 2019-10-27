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Через КПП «Донецк» из РФ зашла колонна из 27 единиц техники без номерных знаков
На временно оккупированные территории Донбасса с территории РФ через КПП «Донецк» на границе с РФ зашла колонна из 27 единиц техники без номерных знаков.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в спотовом отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 25октября 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
Конвой из 27 автомобилей въехал в Украину из РФ.
25 октября в 10:45 по московскому времени колонна из 27 автомобилей прибыла на Донецкий пункт пропуска (КПП «Донецк»). Все 27 транспортных средств были проверены пограничниками и таможенниками Российской Федерации до их въезда в Украину.
25 октября в 10:45 Миссия наблюдателей наблюдала за прибытием колонны транспортных средств из Российской Федерации к воротам Донецкого КПП. Группа состояла из 27 автомобилей: один микроавтобус эскорта и 26 новых автомобилей разных типов без номерных знаков.
Детали автомобилей следующие:
один микроавтобус сопровождения, типа «Мерседес Спринтер» с табличками «LPR»;
шесть машин скорой помощи, типа «Газель Next», с надписью«Реанимация» спереди и «Срочная медицинская помощь» по бокам на русском языке;
пять машин скорой помощи типа «Газель» с надписями«Неотложная медицинская помощь» по бокам на русском языке;
шесть тракторов с установленными экскаваторами типа «Беларус821»;
трехклассники типа «орловская»;
два грузовика типа «Камаз Фриго»;
три самосвала типа «Камаз»;
один небольшой экскаватор для дорожных работ, загруженный в один из самосвалов «Камаз».
В сопровождающем микроавтобусе пассажиров не наблюдалось.
Все транспортные средства, за исключением микроавтобуса сопровождения, были новыми и без номерных знаков. Транспортные средства стояли в очереди на таможенной территории и прошли процедуру пограничного контроля. К12:12 все машины покинули КПП в направлении Украины.
Теги: Донецк, Донбасс, граница, транспорт, ОБСЕ, колонна, КПП, РФ
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