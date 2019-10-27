Последние новости раздела
- «Разведение войск на Донбассе»: У Золотого опять гремят обстрелы07:15
- На КПП «Александровка» усилили проверки: требуют номера телефонов, заглядывают в бензобаки — соцсети22:32
- Туман или загрязнения? Жители промышленного Краматорска рассказали как им дишится. ВИДЕО20:58
- Открылась правда о переписи населения "Л/ДНР"20:27
- Через КПП «Донецк» из РФ зашла колонна из 27 единиц техники без номерных знаков19:25
- Беспилотник ОБСЕ попал под обстрел НВФ на Донбассе18:54
- С блокпоста «ДНР» «Александровка» пожилую женщину увезла «скорая»17:31
- В «ДНР» паника: пенсионеров могут оставить без пенсий16:53
- В Донецке горело здание гипермаркета «Ашан»16:29
- «Гумконовой РФ» сопровождали автомобили боевиков «ДНР»14:53
«Гумконовой РФ» сопровождали автомобили боевиков «ДНР»
27.10.2019 14:53
Прибывший на временно оккупированные территории Донецкой области «гумконовой РФ» сопровождали 5 машин боевиков «ДНР».
Вот что узнали «ВедомостиДонбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 25 октября 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«24 октября команда Миссии зафиксировала 24 грузовых автомобиля (22 с российскими номерными знаками и надписями «Гуманитарная помощь от Российской Федерации» и 2 с табличками «ДНР»), а также 5 транспортных средств вооруженных формирований, двигавшихся в северо-западном направлении по дороге на южной окраине н. п. Кутейниково (не подконтрольный правительству, 42км к юго-востоку от — 8 — Донецка)».
Теги: Донбасс, Донецкая область, машины, гуманитарная помощь, ОБСЕ, ДНР, боевики, гумконвой, РФ
Читайте также:
- Боевики не пустили наблюдателей ОБСЕ
- Боевики «ДНР» подогнали к н.п. Петровское траншеекопатель
- На Донбассе у блокпоста боевиков умерла женщина
- Вооруженные боевики "ДНР" преградили ОБСЕ доступ в оккупированное Седово и требовали от наблюдателей национальные паспорта
- Боевики «ДНР» и российские оккупанты получили «приказ командиров» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ
- Боевиков «ДНР» уличили в использовании танков в Горловке
- «Разведение войск на Донбассе»: У Золотого опять гремят обстрелы07:15
- На КПП «Александровка» усилили проверки: требуют номера телефонов, заглядывают в бензобаки — соцсети22:32
- В Алчевске перед многоэтажным домом взорвали гранату21:29
- Туман или загрязнения? Жители промышленного Краматорска рассказали как им дишится. ВИДЕО20:58
- Открылась правда о переписи населения "Л/ДНР"20:27
- Через КПП «Донецк» из РФ зашла колонна из 27 единиц техники без номерных знаков19:25
- Беспилотник ОБСЕ попал под обстрел НВФ на Донбассе18:54
- Олег Сенцов о разговоре Зеленского и добровольцев в Золотом-4: "Посмотрел стендап"18:23
- С блокпоста «ДНР» «Александровка» пожилую женщину увезла «скорая»17:31
- В «ДНР» паника: пенсионеров могут оставить без пенсий16:53
- Названы эффективные способы защититься от смога07:45
- В Украине помощь при рождении ребенка существенно увеличат07:30
- «Разведение войск на Донбассе»: У Золотого опять гремят обстрелы07:15
- На КПП «Александровка» усилили проверки: требуют номера телефонов, заглядывают в бензобаки — соцсети22:32
- Такого ноября в Украине еще не было: синоптики подробно рассказали, чего ожидать22:01
- В Алчевске перед многоэтажным домом взорвали гранату21:29
- Туман или загрязнения? Жители промышленного Краматорска рассказали как им дишится. ВИДЕО20:58
- Открылась правда о переписи населения "Л/ДНР"20:27
- Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года19:56
- Через КПП «Донецк» из РФ зашла колонна из 27 единиц техники без номерных знаков19:25
- Названы эффективные способы защититься от смога07:45
- Специалисты рассказали, чем нельзя закусывать алкоголь17:52
- Доктор Комаровский назвал продукты, которые вызывают аллергию: «Срочно убрать!»10:39
- Названы самые опасные виды жиров07:17
- Минздрав разработал новые критерии оказания помощи22:32
- Украинцев предупредили об опасных штаммах гриппа22:03
- Ученые узнали, как работа влияет на облысение18:00
- Эти овощи помогут снизить давление без лекарств15:40
- Високосный 2020 год: экстрасенсы рассказали, как уберечься от энергетических вампиров08:15
- Медики рассказали, стоит ли пить кофе людям со слабым сердцем22:44
- Фантастический доход: астролог рассказала, кто разбогатеет в ноябре
- Как трудовой стаж изменится с октября: что надо знать украинцам. ВИДЕО
- Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года
- Глоба о последнем воскресенье октября: "Этот день все изменит"
- Сурков в Донецке: возврат столицы Донбасса в Украину - решенный вопрос
- В Докучаевске возле мусорника найдены паспорта россиян
- ПриватБанк выступил со срочным заявлением: это коснется миллионов украинцев
- Блогер из ОРДО: В «ДНР» уже финиш, народ озабочен выживанием, Пушилина не спасет «политическая грамотность»
- Подземные толчки в Макеевке разрушают город - население готовится к эвакуации
- В «ДНР» паника: пенсионеров могут оставить без пенсий