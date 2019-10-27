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На КПП «Александровка» усилили проверки: требуют номера телефонов, заглядывают в бензобаки — соцсети
На блокпосту «ДНР» «Александровка» (Каргил) усилили проверку граждан всех возрастов. Причина — новое начальство.
Об этом жители ОРДО сообщают в соцсетях, передает donpress.
По словам очевидцев, у всех пеших в окошке подачи документов требуют номер телефона и IMEI-код устройства. А на въезде в ОРДО так называемые военные буквально перетряхивают личные вещи граждан.
«У пешей очереди в окошке на проверке теперь требуют номера телефонов и имей аппарата у всех: и кому 25, и кому 75. При возврате в „днр“ из автобуса вояки выгоняют всех пассажиров с вещами — вещи на поддоны и копошатся в сумках», — сказано в публикации.
По слухам, жесткие проверки наблюдаются вот уже три дня и связаны с заменой начальника этого КПП, который очень хочет себя проявить.
«Уже дня три такой дурдом на Каргиле. В очереди было озвучено требование к проверке автобусов — 30 минут на автобус, проверяют не только паспорта при выезде, но и делают досмотр автобуса по типу РФ-пограницы — в багажник, под автобус и в бензобак заглядывают», — продолжил рассказ автор.
Таким же тщательным образом досматривают и пассажиров частных авто, и само транспортное средство. Исключение составляют льготники и суперльготники.
«Какая норма проверки у легковушек не знаю, но имеи и багажники у них проверяют — рядом стоящая пешая очередь это наблюдает. Но льгота/суперльгота, как всегда, пролетает в одно касание»
Теги: Донбасс, Александровка, ДНР, пункт пропуска, КПП, соцсети, проверки
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