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Архив - Донецкая область

Офицер ВСУ сообщил о потерях НВФ за октябрь

27.10.2019 08:51
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Офицер ВСУ сообщил о потерях НВФ за октябрь

С начала октября текущего года подразделения НВФ понесли значительные потери.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) Telegram-канале, передает donpress.

Информация получена из паблика членов НВФ.

«С начала октября на Донбассе в обеих „республиках“ погибли 18 „бойцов“, 46 ранены (22 тяжелые)», — сказано в сообщении.



Теги: Донбасс, гибель, октябрь, потери, ВСУ, соцсети, НВФ
 
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