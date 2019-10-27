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Открылась правда о переписи населения "Л/ДНР"
В Донецке оккупанты подвели первые итоги переписи населения. Они заявили о 40% пустующих квартир переселенцев и беженцев и грозятся "принять на баланс" недвижимость - "отжать". Есть несколько причин, зачем России это потребовалось.
Зачем РФ и ее ручным теллористам в "Л/ДНР" перепись рассказал в Telegram блогер под ником "Вольнодумец", передает Диалог.UA.
О переписи в "ДНР" Первые итоги переписи подвели в Донецком "горсовете". Выявлено 40% пустующих квартир (по нашим данным, занижено примерно на 17-25%). Руководство "горсовета" дало указание УЖКХ г.Донецка в течение месяца принять это жилье на баланс недореспублики и распределить среди нуждающихся в улучшении жилищных условий. Эта информация уже доведена до районных УЖКХ, которые и начнут выполнять распоряжения. Но инструкции, как на практике все это будет выполнятся, т.е. механизма, пока никто не видел. Ясно, что якобы ничейное жилье, будут выдавать в первую очередь для проживания сначала нуждающимся россиянам, которых "там нет". Элитное жилье в центре самым генералистым генаралам российской армии. Чуть скромнее - местному начальству из деклассированных отбросов, кинувшихся в 2014 году в объятия оккупантов, руки которых по локоть в крови. Ну а потом уже хероям-апалченцам из зугресовских и снежнянских окраин, для которых ранее приехать в Донецк было целым событием. Конечно, подобные заявления - это давление на всех тех, кто выехал на подконтрольную Украине территорию и спокойно живет, периодически погашая задолженность за коммунальные платежи. И такие заявления никак не связаны с правом и демократией, там более в никем не признанном самообразовании. Преследуется следующая цель: - оказать давление, чтобы с подконтрольной Украине территории приехали граждане заявить о своих правах (чтобы не отобрали жилье). Ну а если приехали, то есть, уже находитесь в мышеловке, то там уже отработанный механизм. Раз живешь в Украине, значит "ДНР" не любишь, поэтому враг: ты или диверсант, или агент СБУ, ВСУ и ЦРУ и т.п. Перспектива: подвалы, пытки, если повезет – выкуп, если нет - расстрел или работа на оккупантов; - давят на Украину: вы там скорее соглашайтесь на условиях РФ по Донбассу. Ой нет, на условиях якобы "формулы Штайнмайера". Если не хотите виртуально вернуть эти территории в Украину на наших условиях, т.е. российских, то они - денеэровцы, - могут уйти в Россию. "ДНР" очень давно хочет в Россию! С учетом всех нынешних раскладов и очевидных проблем в будущем с этим квазиобразованием, и не только финансового и политического характера, так и хочется сказать: идите (валите, пи..дуйте!) В общем, идите и не просто идите!
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, квартиры, ЖКХ, перепись населения, ДНР, ЛНР, переселенцы
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