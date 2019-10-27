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Туман или загрязнения? Жители промышленного Краматорска рассказали как им дишится. ВИДЕО
Сильные туманы, которые накрыли всю территорию Украины, стали поводом для слухов о повышении уровня загрязнения воздуха.
Блогер Максим Копачевский опубликовал на своем YouTube-канале видеоопрос на эту тему, передает donpress.
Загрязнение или туман? Такой вопрос был адресован жителям промышленного города Краматорска. Большая часть людей считают, что это туман — привычное явление для этого времени года.
«Учитывая, что я видел как скапливается в районе фонтана, я думаю, что это все-таки туман, — сказал парень. — Я видел как утром клубилось в местах скопления влаги, скажем так»,
«Это природные условия, не загрязнения. Я сам авиатор, — рассказал пожилой краматорчанин. — У нас здесь был военный аэродром, но мы не могли летать всю зиму — вот такие туманы были периодами. Мы вылетали в другие города, в Севастополь, например, летали с аэродрома Бельбек, а потом возвращались. Это было лет 15−20 назад… а в феврале вообще могли быть грозы».
Некоторые наоборот уверены, что это именно загрязнения.
«Думаю, это загрязнения атмосферные. Это все заводы… Такого никогда не было, чтобы 3 дня туман. По всей Украине — заводы, самолеты, взрывы, пожары. Вот это все и есть. Сейчас склады взрываются военные, леса горят», — высказалась пенсионерка.
Однако многие из опрошенных думают, что имеют место оба эти фактора. Молодой человек так и сказал: «50 на 50». Люди отмечают, что негативно сказывается на чистоте воздуха массовое сжигание листвы, также в Краматорске всегда присутствуют промышленные загрязнения. А в условиях повышенной влажности дышать таким воздухом еще сложнее.
Теги: Донбасс, Краматорск, видео, воздух, опрос, загрязнение, население, туман, заводы
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