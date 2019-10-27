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Архив - Донецкая область

В Докучаевске возле мусорника найдены паспорта россиян

27.10.2019 11:12
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В Докучаевске возле мусорника найдены паспорта россиян

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Докучаевске (Донецкая область) найдены 2 российских паспорта.

Об этом сообщает местный житель, который нашел эти документы, передает donpress.

«Возле 9-ки около мусорника», — так описывает местонахождение паспортов очевидец.

Документов два, оба выданы в России на имя Мурачев Роман. На одном из них значится место выдачи — ГУ МВД России по Ростовской области.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Докучаевск, россияне, МВД, паспорт, Ростовская область, мусорные контейнеры
 
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