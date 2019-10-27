В Докучаевске возле мусорника найдены паспорта россиян

27.10.2019 11:12

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Докучаевске (Донецкая область) найдены 2 российских паспорта.

Об этом сообщает местный житель, который нашел эти документы, передает donpress.

«Возле 9-ки около мусорника», — так описывает местонахождение паспортов очевидец.

Документов два, оба выданы в России на имя Мурачев Роман. На одном из них значится место выдачи — ГУ МВД России по Ростовской области.