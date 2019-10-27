Главная / Новости / Донецкая область / Взрыв в Донецке: взорвана вышка связи, боевики стягивают подкрепление
Последние новости раздела
- «Разведение войск на Донбассе»: У Золотого опять гремят обстрелы07:15
- На КПП «Александровка» усилили проверки: требуют номера телефонов, заглядывают в бензобаки — соцсети22:32
- Туман или загрязнения? Жители промышленного Краматорска рассказали как им дишится. ВИДЕО20:58
- Открылась правда о переписи населения "Л/ДНР"20:27
- Через КПП «Донецк» из РФ зашла колонна из 27 единиц техники без номерных знаков19:25
- Беспилотник ОБСЕ попал под обстрел НВФ на Донбассе18:54
- С блокпоста «ДНР» «Александровка» пожилую женщину увезла «скорая»17:31
- В «ДНР» паника: пенсионеров могут оставить без пенсий16:53
- В Донецке горело здание гипермаркета «Ашан»16:29
- «Гумконовой РФ» сопровождали автомобили боевиков «ДНР»14:53
Взрыв в Донецке: взорвана вышка связи, боевики стягивают подкрепление
27.10.2019 13:50
В оккупированном Донецке утром 27 октября произошел взрыв. "ДНРовцы" уверяют, что произошла диверсия.
Повреждена вышка мобильного оператора, которую "отжали" при оккупации.
Первым о взрыве в Донецке сообщил сепаратистский Telegram-канал Inside Donetsk, передает Диалог.UA.
Утром в воскресенье, 27 октября, в Пролетарском районе оккупированного Донецка прогремел взрыв. Повреждена вышка связи оператора "Феникс", - сообщили сепаратисты.
Теги: Донбасс, взрыв, связь, мобильный оператор, диверсия, ДНР, боевики
Читайте также:
- В "ДНР" "накроется" мобильная связь "Феникс": террористы выступили с официальным заявлением
- Сильный взрыв в оккупированном Донецке в здании университета торговли: Басурин истерично вопит о диверсии, главарь "ДНР" Захарченко пока молчит. Видео
- В ОРДО прогнозируют сбои в работе «Феникса» из-за обстрела Горловки
- Украинские партизаны в новогоднюю ночь пощекотали нервы ДНРовцам
- «ДНР» предупредила о перебоях в работе Vodafone в Горловке
- ОРДО для восстановлении Vodafone: «налажены прямые контакты»
- «Разведение войск на Донбассе»: У Золотого опять гремят обстрелы07:15
- На КПП «Александровка» усилили проверки: требуют номера телефонов, заглядывают в бензобаки — соцсети22:32
- В Алчевске перед многоэтажным домом взорвали гранату21:29
- Туман или загрязнения? Жители промышленного Краматорска рассказали как им дишится. ВИДЕО20:58
- Открылась правда о переписи населения "Л/ДНР"20:27
- Через КПП «Донецк» из РФ зашла колонна из 27 единиц техники без номерных знаков19:25
- Беспилотник ОБСЕ попал под обстрел НВФ на Донбассе18:54
- Олег Сенцов о разговоре Зеленского и добровольцев в Золотом-4: "Посмотрел стендап"18:23
- С блокпоста «ДНР» «Александровка» пожилую женщину увезла «скорая»17:31
- В «ДНР» паника: пенсионеров могут оставить без пенсий16:53
- Названы эффективные способы защититься от смога07:45
- В Украине помощь при рождении ребенка существенно увеличат07:30
- «Разведение войск на Донбассе»: У Золотого опять гремят обстрелы07:15
- На КПП «Александровка» усилили проверки: требуют номера телефонов, заглядывают в бензобаки — соцсети22:32
- Такого ноября в Украине еще не было: синоптики подробно рассказали, чего ожидать22:01
- В Алчевске перед многоэтажным домом взорвали гранату21:29
- Туман или загрязнения? Жители промышленного Краматорска рассказали как им дишится. ВИДЕО20:58
- Открылась правда о переписи населения "Л/ДНР"20:27
- Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года19:56
- Через КПП «Донецк» из РФ зашла колонна из 27 единиц техники без номерных знаков19:25
- Названы эффективные способы защититься от смога07:45
- Специалисты рассказали, чем нельзя закусывать алкоголь17:52
- Доктор Комаровский назвал продукты, которые вызывают аллергию: «Срочно убрать!»10:39
- Названы самые опасные виды жиров07:17
- Минздрав разработал новые критерии оказания помощи22:32
- Украинцев предупредили об опасных штаммах гриппа22:03
- Ученые узнали, как работа влияет на облысение18:00
- Эти овощи помогут снизить давление без лекарств15:40
- Високосный 2020 год: экстрасенсы рассказали, как уберечься от энергетических вампиров08:15
- Медики рассказали, стоит ли пить кофе людям со слабым сердцем22:44
- Фантастический доход: астролог рассказала, кто разбогатеет в ноябре
- Как трудовой стаж изменится с октября: что надо знать украинцам. ВИДЕО
- Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года
- Глоба о последнем воскресенье октября: "Этот день все изменит"
- Сурков в Донецке: возврат столицы Донбасса в Украину - решенный вопрос
- В Докучаевске возле мусорника найдены паспорта россиян
- ПриватБанк выступил со срочным заявлением: это коснется миллионов украинцев
- Блогер из ОРДО: В «ДНР» уже финиш, народ озабочен выживанием, Пушилина не спасет «политическая грамотность»
- Подземные толчки в Макеевке разрушают город - население готовится к эвакуации
- В «ДНР» паника: пенсионеров могут оставить без пенсий