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Архив - Донецкая область

Взрыв в Донецке: взорвана вышка связи, боевики стягивают подкрепление

27.10.2019 13:50
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Взрыв в Донецке: взорвана вышка связи, боевики стягивают подкрепление

В оккупированном Донецке утром 27 октября произошел взрыв. "ДНРовцы" уверяют, что произошла диверсия.

Повреждена вышка мобильного оператора, которую "отжали" при оккупации.

Первым о взрыве в Донецке сообщил сепаратистский Telegram-канал Inside Donetsk, передает Диалог.UA.

Утром в воскресенье, 27 октября, в Пролетарском районе оккупированного Донецка прогремел взрыв. Повреждена вышка связи оператора "Феникс", - сообщили сепаратисты.



Теги: Донбасс, взрыв, связь, мобильный оператор, диверсия, ДНР, боевики
 
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