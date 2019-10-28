«Ночь длинных ножей»: Эксперт объяснил, что нужно сделать Зеленскому, чтобы вернуть себе реальную власть

28.10.2019 11:30

Андрей Головачев на своей странице в «Фейсбук» отметил, что компромисс между Владимиром Зеленским и «партией войны» просто невозможен, поскольку главный вопрос здесь заключается в обладании властью. При этом политический эксперт убежден, что президенту неизбежно придется провести условную «ночь длинных ножей» - если он, конечно, хочет вернуть себе реальную власть, сообщает replyua.net.



Андрей Головачев считает, что Владимир Зеленский и «партий войны» не смогут прийти к компромиссу. Ведь главный вопрос здесь - вовсе не война и мир. Главный вопрос - это власть, поэтому ни о каком компромиссе речь не идет. Альтернатива у Зеленского всегда была очень простая. Либо он берет под свой контроль всех силовиков, попутно отстраняя Авакова, либо теряет власть, и уходит досрочно.



Отправить нынешнего министра МВД в отставку президент не смог, и печальные последствия не заставили себя долго ждать. Это поставило под сомнение способность Зеленского обеспечить мирный процесс. Теперь отсутствие у президента реальной власти стало очевидным, в том числе, и на международной арене. Кстати, сам Зеленский это тоже понимает. Теперь президенту для того, чтобы вернуть себе реальную власть, нужно провести условную «ночь длинных ножей», и первым делом следует отправить в отставку Авакова. Читайте также: «Остались ни с чем, вывезли все»: У добровольцев в Золотом-4 больше нет огнестрельного оружия.