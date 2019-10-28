Разумков прокомментировал принятие закона об особом статусе Донбасса

28.10.2019 12:00

Руководитель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что разработка закона об особом статусе Донбасса будет зависеть от переговоров в «Нормандском формате». Как информирует replyua.net, об этом стало известно после интервью, которое сделал Дмитрий Разумков в эфире телевизионного канала ICTV.



В частности, спикер украинского парламента заявил, что в конце текущего года завершается действие нынешнего закона о статусе Донбасса. Дмитрий Разумков отметил: «Да, действительно, закон заканчивается в конце года и нам надо будет новый законопроект вносить, а после этого принимать. Я думаю, очень многое будет зависеть от нормандских переговоров и от этого будем двигаться».



Напомним, ранее мы уже сообщали о том, что руководитель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков высказал слова уверенности в том, что говорить о развале фракции «Слуга народа» сейчас нет никаких причин. Политик отмечал: «Я не думаю, что можно говорить о том, что фракция разваливается». Согласно его словам, внутри «Слуги народа» идут постоянные дискуссии. Глава Верховной Рады Украины отметил: «Фракция большая, такой фракции никогда не было в украинском парламенте. По состоянию на сегодня она - 252 человека. В такой большой фракции всегда будет дискуссия».