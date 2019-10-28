«Разведение войск на Донбассе»: У Золотого опять гремят обстрелы

28.10.2019 07:15

На протяжении сегодняшних суток, 27 октября на территории Донбасса незаконные вооруженные формирования боевиков «ЛДНР» семь раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих. Благо, что в результате обстрелов Вооруженные силы Украине не понесли потерь, о чем информирует replyua.net со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.



В сообщении говорится, что в районе, где ответственность несет оперативно-тактическая группировка «Восток» вражеские силы совершили один обстрел позиций ООС. В частности, террористы применяли для обстрелов позиций Вооруженных сил Украины пулеметы крупного калибра, а также СПГ. Обстрел был зафиксирован рядом с Березовым.



Что касается района ответственности ОТГ «Север», то там гибридная российская армия осуществила шесть обстрелов. Известно, что два из них пришлись по Новолуганскому. Боевики в этом случае применили минометы 82-миллиметрового калибра, а также стрелкового оружия. Вблизи Луганского террористы обстреляли бойцов Операции объединенных сил из крупнокалиберных пулеметов. Два обстрела были зафиксированы у Золотого-4, где власть Украины пытается развести войска. Правда, по данным пресс-центра ООС, обстрелы у Золотого были зафиксированы за пределами участка разведения. Также наемники РФ открывали огонь и по Травневому из станковых и ручных гранатометов, а также стрелкового оружия.