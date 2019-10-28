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«Сверху попросили не позориться»: Тинянский рассказал об очередном падении рейтинга Пушилина
Член НВФ «ДНР» Евгений Тинянский в своем Телеграмм-канале рассказал об новом падении рейтинга главаря ОРДО Дениса Пушилина.
По его словам, Пушилина никто не воспринимает, как «главу республики», в связи с чем российские кураторы пытаются всеми способами поднять его рейтинг:
«Способов вывода из ступора пикирующего рейтинга есть не мало. Что мы видим вместо этого? Видим попытки имитации конфликта между сворой Пушилина и правительством. Ничего другого кураторы Дениса придумать не смогли. При этом Денис нагородил за год столько ржачных вещей, что из амплуа улыбчивого клоуна его не вытянет не один рукотворный типа конфликт. Одно обещание засыпать Крым молочными продуктами чего стоит. Но чет не срослось. Или вымя подвело Дениса и надои уменьшились или сверху попросили не позориться».
В то же время, Тинянский добавляет, что несмотря на все старания РФ, имитация конфликта в ОРДО не сработает.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ДНР, Пушилин, ОРДО
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