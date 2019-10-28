- В Донецке открылся магазин со странным названием14:42
- Завершение войны на Донбассе: Зеленский назвал единственный способ14:01
- Зеленский открывает инвестиционный форум в Мариуполе. ВИДЕО 13:20
- Украина начала отвод вооружений в Золотом - МИД выступил со срочным заявлением12:41
- Шахтеры "ДНР" не увидят зарплат за 2017 год: Казанский показал, куда их "послали" боевики12:20
- Пушилин заявил о готовности «показать миру инвестиционные возможности» ОРДО10:40
- Оккупанты РФ ударили по Золотому, где был Зеленский, накрыв позиции ВСУ ожесточенным огнем10:19
- «Театр абсурда»: дончане отреагировали на завершенный мурал убитого «Моторолы»09:12
- У "ДНР" опять потери: боевик Станислав Донецкий "сходил на концерт Кобзона"07:28
- «Выселять никого не будут»: Троян объяснил задачи Нацполиции в Золотом-421:30
«В Горловке не могут проехать по двое суток, на "Каргиле" едут только перевозчики»: ситуация на КПП ОРДО
Сегодня на КПП «ДНР» огромные очереди зафиксированы на всех блокпостах, кроме «Гнутово». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
По словам очевидцев, на Бахмутском направлении на КПП «Горловка» люди жалуются на то, что не могут проехать в Украину по несколько суток. Из общей очереди попускают по 3 автомобиля в час, а из льготной по два:
«Горловка 4 часа в льготной очереди стоим (8-й месяц беременности), пропускают 2 машины в час. Едут только перевозы общая авто очередь 3 машины в час. Пешая очередь на Украину за туалеты»
«КПВВ „Горловка“. По состоянию на 09.05 на пункте пропуска 220 автомобилей, 66 автобусов и микроавтобусов, до 650 человек пешей очереди»
«На Горловке в сторону Украины почти полная сетка пеших»
«Люди там сейчас по 2-е суток стоят, лично более суток ехал, и то очень повезло»
На Марьинском направлении на КПП «Александровка» (Каргил) с утра огромные очереди, пропускают пока только суперльготу:
«7−35 ни общая ни льготная не сдвинулась с места! Супер льгота больше 100 авто, очень много бусов»
«08:40 Стоим со вчерашнего дня… Движемся оооочень медленно… Только звонили родители сказали, что общая очередь понемногу начала двигаться, а льгота проехала на одно авто! Супер льгота едет непрерывно! Все, как обычно!»
На Мариупольском направлении на КПП «Еленовка» автомобильная очередь на въезд в неподконтрольный Украине Донецк небольшая, в то время, как на выезд в Украины более 300 машин. Очевидцы отмечают, что некоторые стоят со вчерашнего дня и все еще не проехали, так как пропуск транспорта очень медленный:
«7−30 Еленовка — стою возле церкви, и за мной уже 15 машин»
«8−40 Еленовка в сторону Украины до остановки льготах машин 50. Пропускают медленно»
«10−00 Еленовка — В сторону Украины более 300 машин!»
«Стоим со вчерашнего дня… Движемся оооочень медленно…»
«11:50 На Еленовке в сторону Донецка очереди почти нет. В сторону Украины до церкви»
» 12:10 у.е.хал с Каргила с льготки. На Еленовке стою 2-ым в льготке в сторону Украины. Основная до церкви»
» 11:56 Еленовка — Очередь за поворотом, движение вялое. 10−15 минут. 3+3»
На КПП «ДНР» «Октябрь» собралось около трех десятков автомобилей основной очереди и несколько авто в льготной:
» 11:10 27 машин основная 2 льготы на данный момент»
«На октябре 15 машин!»
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Горловка, КПП, КПВВ
- Блокпосты ОРДО: на «Каргиле» ночует более 40 авто, на Горловке многие не проехали
- На КПП «ДНР» в Горловке установили «памятник позора Порошенко»
- На КПП под Горловкой скончались трое мужчин
- «Мэр» Горловки «обиделся» на критику горловчан
- Ситуация на КПП ОРДО: «В Горловке много пеших и авто, на "Каргиле" движется 5 машин в час, в Еленовке едут только на бусах»
- «В Горловке до 500 человек пешей очереди, в Еленовке и Гнутово быстрый пропуск»: ситуация на КПП ОРДО
- Боевики "ЛНР" готовы к отведению войск возле Золотого: что происходит на Донбассе15:20
- В Донецке открылся магазин со странным названием14:42
- Завершение войны на Донбассе: Зеленский назвал единственный способ14:01
- Зеленский открывает инвестиционный форум в Мариуполе. ВИДЕО 13:20
- Украина начала отвод вооружений в Золотом - МИД выступил со срочным заявлением12:41
- В МИД Украины заявили о начале разведения сил в Золотом12:30
- Шахтеры "ДНР" не увидят зарплат за 2017 год: Казанский показал, куда их "послали" боевики12:20
- Зеленский тайно ночью поехал на передовую Донбасса - Бессмертный бьет тревогу11:18
- «Оружие никуда не вывозили»: Билецкий объяснил, что на самом деле произошло в Золотом11:02
- Пушилин заявил о готовности «показать миру инвестиционные возможности» ОРДО10:40
- Мобильная связь в каждом уголке Украины: подписано "историческое соглашение"15:38
- Боевики "ЛНР" готовы к отведению войск возле Золотого: что происходит на Донбассе15:20
- "Найдем и изнасилуем": полиция массово начала штрафовать водителей на дорогах14:59
- В Донецке открылся магазин со странным названием14:42
- Бессмертный встревожен новым планом по Донбассу14:18
- Завершение войны на Донбассе: Зеленский назвал единственный способ14:01
- Итальянские специалисты рассказали, какой мед в Украине самый целебный13:42
- Приходько "заработала" 270 тыс. гривен на президентских выборах13:30
- Зеленский открывает инвестиционный форум в Мариуполе. ВИДЕО 13:20
- Дифтерия в Украине: количество заболевших растет12:59
- Если не спится: способы без овец уснуть за одну минуту08:29
- Заболевания, симптомом которых является частая зевота22:28
- Украину атакует смертельная инфекция: вакцины нет!12:17
- Названы эффективные способы защититься от смога07:45
- Специалисты рассказали, чем нельзя закусывать алкоголь17:52
- Доктор Комаровский назвал продукты, которые вызывают аллергию: «Срочно убрать!»10:39
- Названы самые опасные виды жиров07:17
- Минздрав разработал новые критерии оказания помощи22:32
- Украинцев предупредили об опасных штаммах гриппа22:03
- Ученые узнали, как работа влияет на облысение18:00
- ПриватБанк выступил со срочным заявлением: это коснется миллионов украинцев
- Фантастический доход: астролог рассказала, кто разбогатеет в ноябре
- Глоба о последнем воскресенье октября: "Этот день все изменит"
- Как трудовой стаж изменится с октября: что надо знать украинцам. ВИДЕО
- Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года
- В Докучаевске возле мусорника найдены паспорта россиян
- Открылась правда о переписи населения "Л/ДНР"
- В «ДНР» паника: пенсионеров могут оставить без пенсий
- Подробности сверхсекретного визита Суркова в Донецк - Пушилина и его людей пришлось "отпаивать"
- «Сверху попросили не позориться»: Тинянский рассказал об очередном падении рейтинга Пушилина