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В ОРЛО на войну будут призывать местных подростков — вместо «профессиональных военных»
На временно неподконтрольных территориях Луганской области в 2020 году может начаться призыв на «военную службу». Об этом пишут местные жители в социальных сетях.
«Призыв начнется весной 2020 года. Ввиду с сокращением финансирования и всяческой помощи со стороны Российской Федерации, и плановым выводом военнослужащих с территорий „ЛНР“ с января 2020 года, „власти“ стали разрабатывать законопроект о прохождении срочной службы лицами, достигшими призывного возраста», — пишут местные жители.
По их данным, уже с 30 марта 2020 года «наши дети пойдут защищать нашу „независимость“ заменив профессиональных военных».
«Срок прохождения службы планируется установить 1,5 года», — говорится в сообщениях.
Рядовые жители Луганщины против такого нововведения.
«Призывники будут как мясо», — пишут они.
По данным пользователей, это будет способствовать еще более активному оттоку молодежи с временно неподконтрольных Украине территорий.
«Это однозначно будет способствовать тому, что молодежи здесь уж совсем не останется. Да, впрочем, и одних слухов довольно, чтоб бегство молодежи из „ЛНР“ активизировалось», — пишут местные жители.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, ОРДЛО
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