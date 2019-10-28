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Архив - Донецкая область

В ОРЛО на войну будут призывать местных подростков — вместо «профессиональных военных»

28.10.2019 17:00
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В ОРЛО на войну будут призывать местных подростков — вместо «профессиональных военных»

На временно неподконтрольных территориях Луганской области в 2020 году может начаться призыв на «военную службу». Об этом пишут местные жители в социальных сетях.

«Призыв начнется весной 2020 года. Ввиду с сокращением финансирования и всяческой помощи со стороны Российской Федерации, и плановым выводом военнослужащих с территорий „ЛНР“ с января 2020 года, „власти“ стали разрабатывать законопроект о прохождении срочной службы лицами, достигшими призывного возраста», — пишут местные жители.

По их данным, уже с 30 марта 2020 года «наши дети пойдут защищать нашу „независимость“ заменив профессиональных военных».

«Срок прохождения службы планируется установить 1,5 года», — говорится в сообщениях.

Рядовые жители Луганщины против такого нововведения.

«Призывники будут как мясо», — пишут они.

По данным пользователей, это будет способствовать еще более активному оттоку молодежи с временно неподконтрольных Украине территорий.

«Это однозначно будет способствовать тому, что молодежи здесь уж совсем не останется. Да, впрочем, и одних слухов довольно, чтоб бегство молодежи из „ЛНР“ активизировалось», — пишут местные жители.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, ОРДЛО
 
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