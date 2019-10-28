В штабе ООС озвучили этапы разведения войск на Донбассе

28.10.2019 20:40

В «серой зоне» Донбасса после разведения войск окажутся около 30 населенных пунктов, в которых будут находиться украинские пограничники, полиция и местные органы власти. Об этом сообщил командующий операцией Владимир Кравченко в ответе на запрос Донбасс.Реалии.

Так, по словам Кравченко, разведение войск включает следующие пункты:

— разведение начнется на участках в районе Богдановки и Золотого, затем — еще на четырех участках, а после — по всей линии соприкосновения;

— процесс разведения займет 30 дней, из которых непосредственно отвод сил займет трое суток, после того, как пройдут семь дней полного прекращения огня на участке разведения;

— после отвода войск предполагается разминирование и демонтаж фортификационных сооружений, на 29 сутки представители СММ ОБСЕ должны проверить выполнение необходимых мероприятий;

— войска будут отводиться на расстояние около двух километров, в «серой зоне» окажутся около 30 населенных пунктов, но в них останутся полицейские, нацгвардейцы и пограничники, также продолжат работу социальные службы, местные органы власти и военно-гражданские администрации.

Источник: https://donpress.com