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Война на Донбассе: боевики обстреляли позиции ООС из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия

28.10.2019 10:06
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Война на Донбассе: боевики обстреляли позиции ООС из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия

В течение 27 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Гордон.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия…

27 октября потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", – сказано в сообщении.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, война, обстрел, боевики, ООС
 
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