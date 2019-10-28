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Война на Донбассе: боевики обстреляли позиции ООС из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия
28.10.2019 10:06
В течение 27 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Гордон.
"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия…
27 октября потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", – сказано в сообщении.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, война, обстрел, боевики, ООС
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