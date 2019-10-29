Член НВФ открыл огонь по гражданскому авто в Старомихайловке

29.10.2019 16:01

Члены НВФ «ДНР» открыл огонь из автомата, пытаясь остановить гражданский автомобиль на блокпосте в Старомихайловке в 15 километрах от неподконтрольного Украине Донецка.

Об этом сообщается в отчете миссии ОБСЕ, передает donpress.

Наблюдатели ОБСЕ заметили, как гражданский автомобиль без остановки проехал через блокпост в восточном направлении. В этот момент член вооруженных формирований, стоявший в 15 м от патруля СММ, произвел 1 выстрел из автомата АК-47, целясь чуть выше автомобиля.

Члены миссии сразу покинули этот район, заявив, что вышеупомянутый автомобиль с водителем возвращался к блокпосту в сопровождении другого автомобиля, на борту которого были три члена вооруженных

формирований.