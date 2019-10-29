Какие населенные пункты ВСУ оставят в "серой зоне": отвод войск на Донбассе

29.10.2019 22:35

Вооруженные силы Украины начали процесс отвода сил в районе Золотого в рамках зеркального разведения войск на временно оккупированном Донбассе, который был согласован с пророссийскими боевиками "ЛНР". А вот в случае полного разведения сил армии Украины придется оставить в "серой зоне" более 30 населенных пунктов.

Пресс-центр штаба ООС подробно объяснял ситуацию с так называемым разведением сил и чего стоит ожидать в будущем. Так, сам процесс отвода на каждом участке будет занимать 30 дней, из которых непосредственно отвод сил займет трое суток, пишет Диалог.UA., ссылаясь на Depo.ua

В зависимости от обстановки на каждом из участков войска могут быть отведены примерно на 2 километра. Таким образом, в случае полного разведения сил украинская армия оставит около 30 населенных пунктов, которые сейчас ею контролируются в так называемой серой зоне. Впоследствии эту же информацию обнародовал пресс-центр штаба ООС. Хотя, на самом деле, она совсем и не новая. Начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак еще 8 октября сообщил журналистам, что ВСУ на Донбассе планируют отойти на позиции 2016 года.

Также в Сеть попала "карта отступления (отвода войск) и "серой зоны" на востоке". На карте пунктирная линия – это линия соприкосновения на 11 марта 2016 года, а заштрихованная зона слева – это линия отступа (отвода) наших сил. Что же она значит?

Согласно полученной карте разведения войск в Донецкой и Луганской областях, так называемая буферная или "серая" зона будет проходить по всей линии фронта: на одних участках она будет шире, на других будет простираться в обе стороны всего на несколько километров. Таким образом, на Луганщине из-под контроля ВСУ выйдут следующие населенные пункты: Сизое, Болотенное, Песчаное, Счастье, Старый Айдар, Передельское, Геевка, Лобачево, Лопаскино, Славяносербск, Трехизбенка, Кряковка, Крымское, Орехово-Донецкое, Новотошковское, Ореховое и Катериновка. Частично демилитаризованными станут (линия отвода пройдет прямо по ним) Валуйское, Станица Луганская, Золотое и Попасная.

На Светлодарской дуге в неконтролируемой "серой зоне" окажется Новолуганское, а Светлодарск, Луганское и Троицкое с контролируемых Киевом городов превратятся в прифронтовые.

На Горловском периметре украинским бойцам придется оставить освобожденные в боях Гладосово, Травневое и Торецк, а Зайцево останется на линии отвода.

Вблизи Донецка ВСУ придется уйти из Опытного, Песков и Невельского, а Верхнеторецкое, Авдеевка, Красногоровка и Марьинка "переместятся" на линию отведения.

На Докучаевском направлении нашими перестанут быть Новогригорьевка, Гранитное, Петровское и Богдановка, тогда как Новогнатовка, Николаевка и Старогнатовка окажутся на линии отвода.

Ну и в Приазовье украинские военные оставят Чермалык, Павлополь, Пищевик, Гнутово, Водяное, Широкино и Бердянское. Талаковка и Лебединское же с полностью контролируемых превратятся в прифронтовые, не говоря уже о том, что линия фронта переместится на два километра ближе к Мариуполю.

Суммарно у нас получилось 35 населенных пунктов, которые должны оставить ВСУ в случае полного отвода. А хуже всего то, что даже если боевики "ЛДНР" перестанут стрелять сейчас и это приведет к так называемому разведению сил, нет никаких гарантий того, что после ухода украинских войск они не возобновят обстрелы и под их прикрытием не займут оставленные украинскими защитниками обустроенные позиции.