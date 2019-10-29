- Какие населенные пункты ВСУ оставят в "серой зоне": отвод войск на Донбассе22:35
- На Донбассе "200 бригаду" пополнил молодой боевик ДНР по кличке "Бодя"21:32
- Позвонил 47 тысяч раз в «скорую»: Жителя Краматорска поместили в психбольницу21:04
- На инвестфоруме в Мариуполе бизнесмен Ярославский заявил, что готов построить новый донецкий аэропорт20:36
- В Донецке и Макеевке растет количество тяжких уголовных преступлений16:22
- Член НВФ открыл огонь по гражданскому авто в Старомихайловке16:01
- В Донецке открылся магазин со странным названием14:42
- Завершение войны на Донбассе: Зеленский назвал единственный способ14:01
- Зеленский открывает инвестиционный форум в Мариуполе. ВИДЕО 13:20
- Украина начала отвод вооружений в Золотом - МИД выступил со срочным заявлением12:41
Какие населенные пункты ВСУ оставят в "серой зоне": отвод войск на Донбассе
Вооруженные силы Украины начали процесс отвода сил в районе Золотого в рамках зеркального разведения войск на временно оккупированном Донбассе, который был согласован с пророссийскими боевиками "ЛНР". А вот в случае полного разведения сил армии Украины придется оставить в "серой зоне" более 30 населенных пунктов.
Пресс-центр штаба ООС подробно объяснял ситуацию с так называемым разведением сил и чего стоит ожидать в будущем. Так, сам процесс отвода на каждом участке будет занимать 30 дней, из которых непосредственно отвод сил займет трое суток, пишет Диалог.UA., ссылаясь на Depo.ua
В зависимости от обстановки на каждом из участков войска могут быть отведены примерно на 2 километра. Таким образом, в случае полного разведения сил украинская армия оставит около 30 населенных пунктов, которые сейчас ею контролируются в так называемой серой зоне. Впоследствии эту же информацию обнародовал пресс-центр штаба ООС. Хотя, на самом деле, она совсем и не новая. Начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак еще 8 октября сообщил журналистам, что ВСУ на Донбассе планируют отойти на позиции 2016 года.
Также в Сеть попала "карта отступления (отвода войск) и "серой зоны" на востоке". На карте пунктирная линия – это линия соприкосновения на 11 марта 2016 года, а заштрихованная зона слева – это линия отступа (отвода) наших сил. Что же она значит?
Согласно полученной карте разведения войск в Донецкой и Луганской областях, так называемая буферная или "серая" зона будет проходить по всей линии фронта: на одних участках она будет шире, на других будет простираться в обе стороны всего на несколько километров. Таким образом, на Луганщине из-под контроля ВСУ выйдут следующие населенные пункты: Сизое, Болотенное, Песчаное, Счастье, Старый Айдар, Передельское, Геевка, Лобачево, Лопаскино, Славяносербск, Трехизбенка, Кряковка, Крымское, Орехово-Донецкое, Новотошковское, Ореховое и Катериновка. Частично демилитаризованными станут (линия отвода пройдет прямо по ним) Валуйское, Станица Луганская, Золотое и Попасная.
На Светлодарской дуге в неконтролируемой "серой зоне" окажется Новолуганское, а Светлодарск, Луганское и Троицкое с контролируемых Киевом городов превратятся в прифронтовые.
На Горловском периметре украинским бойцам придется оставить освобожденные в боях Гладосово, Травневое и Торецк, а Зайцево останется на линии отвода.
Вблизи Донецка ВСУ придется уйти из Опытного, Песков и Невельского, а Верхнеторецкое, Авдеевка, Красногоровка и Марьинка "переместятся" на линию отведения.
На Докучаевском направлении нашими перестанут быть Новогригорьевка, Гранитное, Петровское и Богдановка, тогда как Новогнатовка, Николаевка и Старогнатовка окажутся на линии отвода.
Ну и в Приазовье украинские военные оставят Чермалык, Павлополь, Пищевик, Гнутово, Водяное, Широкино и Бердянское. Талаковка и Лебединское же с полностью контролируемых превратятся в прифронтовые, не говоря уже о том, что линия фронта переместится на два километра ближе к Мариуполю.
Суммарно у нас получилось 35 населенных пунктов, которые должны оставить ВСУ в случае полного отвода. А хуже всего то, что даже если боевики "ЛДНР" перестанут стрелять сейчас и это приведет к так называемому разведению сил, нет никаких гарантий того, что после ухода украинских войск они не возобновят обстрелы и под их прикрытием не займут оставленные украинскими защитниками обустроенные позиции.
Теги: Донбасс, войска, разведение, ДНР, ЛНР, боевики, ВСУ, Золотое, серая зона, ООС
- Разведение войск на Донбассе: какие позиции оставят ВСУ и чем это грозит
- Яременко объяснил, что будет с боевиками Донбасса после разведения войск
- Гиркин сообщил о поражении "ДНР" под Горловкой - боевики могут потерять контроль над Дебальцево
- Оккупанты РФ ударили по Золотому, где был Зеленский, накрыв позиции ВСУ ожесточенным огнем
- Троян рассказал, кто останется в Золотом после вывода ВСУ
- Российские войска на Донбассе даже не думают уходить, а, наоборот, укрепляют свои позиции
- Какие населенные пункты ВСУ оставят в "серой зоне": отвод войск на Донбассе22:35
- На Донбассе "200 бригаду" пополнил молодой боевик ДНР по кличке "Бодя"21:32
- Позвонил 47 тысяч раз в «скорую»: Жителя Краматорска поместили в психбольницу21:04
- На инвестфоруме в Мариуполе бизнесмен Ярославский заявил, что готов построить новый донецкий аэропорт20:36
- Войска разведут, пункт пропуска откроют: Стали известны перспективы разведения сил в Золотом 19:40
- "Слуга народа" Камельчук угодил в скандал из-за признания боевиков "ЛНР"19:08
- Боевики обстреляли "обезоруженных" добровольцев в Золотом после визита Зеленского17:59
- Штаб ООС сделал заявление в связи с началом разведения сил в Золотом17:41
- Сурков поблагодарил "ЛНР" за начало разведения сил на Донбассе17:18
- В Донецке и Макеевке растет количество тяжких уголовных преступлений16:22
- Какие населенные пункты ВСУ оставят в "серой зоне": отвод войск на Донбассе22:35
- В Чернобыле лошади Пржевальского превратились в "моделей": жуткая доверчивость22:04
- На Донбассе "200 бригаду" пополнил молодой боевик ДНР по кличке "Бодя"21:32
- Позвонил 47 тысяч раз в «скорую»: Жителя Краматорска поместили в психбольницу21:04
- На инвестфоруме в Мариуполе бизнесмен Ярославский заявил, что готов построить новый донецкий аэропорт20:36
- Появился полный лунный календарь на ноябрь20:07
- Войска разведут, пункт пропуска откроют: Стали известны перспективы разведения сил в Золотом 19:40
- "Слуга народа" Камельчук угодил в скандал из-за признания боевиков "ЛНР"19:08
- Возвращение Приватбанка Коломойскому: Зеленский поставил точку18:31
- Боевики обстреляли "обезоруженных" добровольцев в Золотом после визита Зеленского17:59
- Появился полный лунный календарь на ноябрь20:07
- Если не спится: способы без овец уснуть за одну минуту08:29
- Заболевания, симптомом которых является частая зевота22:28
- Украину атакует смертельная инфекция: вакцины нет!12:17
- Названы эффективные способы защититься от смога07:45
- Специалисты рассказали, чем нельзя закусывать алкоголь17:52
- Доктор Комаровский назвал продукты, которые вызывают аллергию: «Срочно убрать!»10:39
- Названы самые опасные виды жиров07:17
- Минздрав разработал новые критерии оказания помощи22:32
- Украинцев предупредили об опасных штаммах гриппа22:03
- ПриватБанк выступил со срочным заявлением: это коснется миллионов украинцев
- Фантастический доход: астролог рассказала, кто разбогатеет в ноябре
- Глоба о последнем воскресенье октября: "Этот день все изменит"
- Как трудовой стаж изменится с октября: что надо знать украинцам. ВИДЕО
- Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года
- В Докучаевске возле мусорника найдены паспорта россиян
- «Сверху попросили не позориться»: Тинянский рассказал об очередном падении рейтинга Пушилина
- Открылась правда о переписи населения "Л/ДНР"
- В «ДНР» паника: пенсионеров могут оставить без пенсий
- Подробности сверхсекретного визита Суркова в Донецк - Пушилина и его людей пришлось "отпаивать"