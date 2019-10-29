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На инвестфоруме в Мариуполе бизнесмен Ярославский заявил, что готов построить новый донецкий аэропорт

29.10.2019 20:36
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На инвестфоруме в Мариуполе бизнесмен Ярославский заявил, что готов построить новый донецкий аэропорт

Известный украинский бизнесмен, владелец и президент группы DCH Александр Ярославский сообщил о готовности принять участие в восстановлении Донбасса, и инвестировать в строительство нового аэропорта в Донецке после реинтеграции.
Об этом сообщает 0629 со ссылкой на выступление Ярославского на полях инвестиционного форума «RE: THINK. Invest in Ukraine »в Мариуполе, проходящем под эгидой президента Украины.
Как сообщается, позже бизнесмен лично переговорил с Владимиром Зеленским.
"Основной вопрос этого форума - восстановление Донбасса. Пока я сюда ехал, у меня появилась конкретное предложение к правительству Украины: я готов инвестировать $ 100 млн в строительство нового аэропорта в Донецке. Если будут все условия для строительства аэропорта, который был практически полностью разрушен, - я готов заняться этим проектом, применить в рамках восстановления Донбасса опыт моей компании по строительству и эксплуатации аэропортов", - сказал Ярославский.
На инвестиционном форуме в Мариуполе, инициированного президентом Владимиром Зеленским, собрались представители крупнейших украинских и мировых компаний, инвестиционных фондов и международных финансовых организаций.
На полях форума RE: THINK. Invest in Ukraine выступают представители Международной финансовой корпорации, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка. В работе форума принял участие президент Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Алексей Гончарук, руководители экономического блока правительства и региональных властей, а также представители иностранных государств.



Теги: Донбасс, Мариуполь, инвестиции, форум, Зеленский
 
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