Оккупанты РФ ударили по Золотому, где был Зеленский, накрыв позиции ВСУ ожесточенным огнем

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Пресс-центр Операции Объединенных сил обнародовал утреннюю сводку с передовой на Донбассе, где гибридная армия Российской Федерации активно и ежедневно нарушает перемирие, срывая перспективы разведения войск.
В течение прошлых суток, 28 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня на временно оккупированном Донбассе, пишет Диалог.UA.
Зафиксировано, как враг атаковал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг произвел 8 обстрелов, открыв огонь неподалеку Невельского, Гнутового, Водяного и Красногоровки, Марьинки, Пищевика. Кроме того, оккупанты РФ свирепствовали в пределах действия оперативно-тактической группировки "Север". Здесь боевики "Л/ДНР" стреляли возле Золотого-4, Луганского, Попасной, Травневого.
Согласно данным штаба, потерь среди украинских военных за прошедшие сутки не было.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, Золотое, НВФ, РФ, ООС
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