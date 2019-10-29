- Какие населенные пункты ВСУ оставят в "серой зоне": отвод войск на Донбассе22:35
- На Донбассе "200 бригаду" пополнил молодой боевик ДНР по кличке "Бодя"21:32
- Позвонил 47 тысяч раз в «скорую»: Жителя Краматорска поместили в психбольницу21:04
- На инвестфоруме в Мариуполе бизнесмен Ярославский заявил, что готов построить новый донецкий аэропорт20:36
- В Донецке и Макеевке растет количество тяжких уголовных преступлений16:22
- Член НВФ открыл огонь по гражданскому авто в Старомихайловке16:01
- В Донецке открылся магазин со странным названием14:42
- Завершение войны на Донбассе: Зеленский назвал единственный способ14:01
- Зеленский открывает инвестиционный форум в Мариуполе. ВИДЕО 13:20
- Украина начала отвод вооружений в Золотом - МИД выступил со срочным заявлением12:41
Позвонил 47 тысяч раз в «скорую»: Жителя Краматорска поместили в психбольницу
Жителя Краматорска, который совершил почти 47 тысяч безосновательных звонков на номер «103», поместили в психиатрическую больницу. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, пишут Донецкие новости.
В ходе досудебного расследования установлено, что в период времени с 1 октября 2018 года по 12 февраля 2019 года, в течение 104 дней, 30-летний житель Краматорска совершил со своего мобильного телефона 46 968 звонков на номер «103». Ранее, в феврале 2015 года, к мужчине были применены судом принудительные меры медхарактера за кражу и легкое телесное повреждение.
По информации прокуратуры, это общественно-опасное деяние подпадает под признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом) УК Украины.
«В течение каждых суток злоумышленник звонил в "скорую помощь" от 100 до 1000 раз, при этом, не только отвлекая фельдшеров от профессиональной деятельности, но и выражая в их адрес грубые циничные оскорбления. Так называемым "рекордом" вызывающего поведения мужчины стало 1618-разовый дозвон на номер "103", совершенный 25 января 2019 года. Оперативным путем правоохранителям удалось прекратить телефонное издевательство над работниками медицинского учреждения», – говорится в сообщении.
Так, суд удовлетворил ходатайство Краматорской местной прокуратуры по применению принудительных мер медицинского характера к мужчине, чьи умышленные противоправные действия привели к временному нарушению деятельности обособленного структурного подразделения Коммунального лечебно-профилактического учреждения «Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» – Станции скорой медицинской помощи г. Краматорска.
«Учитывая то, что указанное лицо совершило общественно опасное деяние, будучи невменяемым вследствие имеющегося, подтвержденного заключениями судебно-психиатрической экспертизы, психического заболевания, прокуратура обратилась в суд с ходатайством о применении к нему принудительных мер медицинского характера», – уточнили в прокуратуре.
По решению суда мужчина госпитализирован в психиатрическое учреждение с обычным наблюдением.
Теги: Донбасс, Краматорск, скорая помощь, психиатрическая лечебница
- Какие населенные пункты ВСУ оставят в "серой зоне": отвод войск на Донбассе22:35
- На Донбассе "200 бригаду" пополнил молодой боевик ДНР по кличке "Бодя"21:32
- Позвонил 47 тысяч раз в «скорую»: Жителя Краматорска поместили в психбольницу21:04
- На инвестфоруме в Мариуполе бизнесмен Ярославский заявил, что готов построить новый донецкий аэропорт20:36
- Войска разведут, пункт пропуска откроют: Стали известны перспективы разведения сил в Золотом 19:40
- "Слуга народа" Камельчук угодил в скандал из-за признания боевиков "ЛНР"19:08
- Боевики обстреляли "обезоруженных" добровольцев в Золотом после визита Зеленского17:59
- Штаб ООС сделал заявление в связи с началом разведения сил в Золотом17:41
- Сурков поблагодарил "ЛНР" за начало разведения сил на Донбассе17:18
- В Донецке и Макеевке растет количество тяжких уголовных преступлений16:22
- Какие населенные пункты ВСУ оставят в "серой зоне": отвод войск на Донбассе22:35
- В Чернобыле лошади Пржевальского превратились в "моделей": жуткая доверчивость22:04
- На Донбассе "200 бригаду" пополнил молодой боевик ДНР по кличке "Бодя"21:32
- Позвонил 47 тысяч раз в «скорую»: Жителя Краматорска поместили в психбольницу21:04
- На инвестфоруме в Мариуполе бизнесмен Ярославский заявил, что готов построить новый донецкий аэропорт20:36
- Появился полный лунный календарь на ноябрь20:07
- Войска разведут, пункт пропуска откроют: Стали известны перспективы разведения сил в Золотом 19:40
- "Слуга народа" Камельчук угодил в скандал из-за признания боевиков "ЛНР"19:08
- Возвращение Приватбанка Коломойскому: Зеленский поставил точку18:31
- Боевики обстреляли "обезоруженных" добровольцев в Золотом после визита Зеленского17:59
- Появился полный лунный календарь на ноябрь20:07
- Если не спится: способы без овец уснуть за одну минуту08:29
- Заболевания, симптомом которых является частая зевота22:28
- Украину атакует смертельная инфекция: вакцины нет!12:17
- Названы эффективные способы защититься от смога07:45
- Специалисты рассказали, чем нельзя закусывать алкоголь17:52
- Доктор Комаровский назвал продукты, которые вызывают аллергию: «Срочно убрать!»10:39
- Названы самые опасные виды жиров07:17
- Минздрав разработал новые критерии оказания помощи22:32
- Украинцев предупредили об опасных штаммах гриппа22:03
- ПриватБанк выступил со срочным заявлением: это коснется миллионов украинцев
- Фантастический доход: астролог рассказала, кто разбогатеет в ноябре
- Глоба о последнем воскресенье октября: "Этот день все изменит"
- Как трудовой стаж изменится с октября: что надо знать украинцам. ВИДЕО
- Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года
- В Докучаевске возле мусорника найдены паспорта россиян
- «Сверху попросили не позориться»: Тинянский рассказал об очередном падении рейтинга Пушилина
- Открылась правда о переписи населения "Л/ДНР"
- В «ДНР» паника: пенсионеров могут оставить без пенсий
- Подробности сверхсекретного визита Суркова в Донецк - Пушилина и его людей пришлось "отпаивать"