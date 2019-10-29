Пушилин заявил о готовности «показать миру инвестиционные возможности» ОРДО

29.10.2019 10:40

Главарь ОРДО Денис Пушилин заявил, что новая модель «функционирования экономики ДНР должна включить мощную экспортную составляющую».

Об этом он сообщил на открытии «Донецкого международного инвестиционного форума», передает donpress.

Пушилин отметил:

«Нам нужна новая модель функционирования республиканской экономики с учетом включения мощной экспортной составляющей. Для этого нужно задействовать специальные инфраструктурные механизмы, в том числе и международных расчетов, которые бы обходили санкционную политику Запада».

При этом он добавил:

«ДНР по праву является промышленно-экономическим и научно-образовательным центром. Сегодня мы имеем твердое намерение вернуть репутацию надежного партнера для сотрудничества».

Кроме того, Пушилин считает, что проведение данного «форума» — это «уникальная возможность продемонстрировать миру инвестиционные возможности Республики».