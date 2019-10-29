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Шахтеры "ДНР" не увидят зарплат за 2017 год: Казанский показал, куда их "послали" боевики
В захваченном Донецке шахтерам отказываются платить долги по зарплатам за два года, переводя стрелки на украинские предприятия, несмотря на то что местные боевики "отжали" все шахты еще в 2017 году.
Журналист Денис Казанский показал фото "отписки" боевиков "ДНР" шахтеру из временно оккупированного Донецка, где Шахтоуправление отказывается платить ему долг по зарплате, пишет Диалог.UA.
"Вот так выглядят попытки шахтеров "ДНР" получить свои долги по зарплатам за 2017 год. Шахтоуправление отвечает, что за деньгами людям надо обращаться к украинским юрлицам, хотя в 2017 году "ДНРовцы" уже давно контролировали территорию и поставки угля", - подчеркивает комичность ситуации Казанский. Также журналист иронизирует на тему "прекрасного" отношения к простым рабочим в "народной республике", которым не платят денег и врут про увольнение задним числом. По мнению Казанского, этот яркий пример должен наглядно показать, что на самом деле для оккупантов РФ значат жители Донбасса. "Будет наука жителям других регионов, чтобы на этом примере видели, чем заканчивается появление провокаторов, призывающих к разного рода референдумам",- добавил он.
Теги: Донецк, Донбасс, зарплата, уголь, референдум, ДНР, боевики, шахтеры, долги
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