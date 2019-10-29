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Архив - Донецкая область

В Донецке и Макеевке растет количество тяжких уголовных преступлений

29.10.2019 16:22
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В Донецке и Макеевке растет количество тяжких уголовных преступлений

Во временно оккупированных Донецке, Макеевке и других населенных пунктах растет количество тяжких уголовных преступлений.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Так, в Буденовском районе временно оккупированного Донецка обнаружено тело женщины 1985 года рождения с признаками насильственной смерти. Предварительно известно, что телесные повреждения, повлекшие смерть пострадавшей, её нанес мужчина, который был задержан.

Во временно оккупированном Шахтерске в медучреждение был доставлен 43-летний мужчина с множественными травмами, которые ему нанес ранее судимый гражданин.

В Кировском районе временно оккупированной Макеевки 25-летний мужчина с применением насилия похитил денежные средства у местного жителя.



Теги: Донецк, Донбасс, Макеевка, похищение, уголовное преступление, смерть
 
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