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В Донецке открылся магазин со странным названием
29.10.2019 14:42
Во временно оккупированном Донецке открылся мясной магазин с весьма странным названием.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированном Донецке открылся мясной магазин с названием «Ильич». Данное событие вызвало у дончан ряд вопросов, а также мрачных шуток. Вот что пишут дончане в соцсетях:
«Ильич уже не тот»,
«Единственный магазин, где продукты не продают а отбирают. Продразверстка»,
«МАРАЗМ ДЕБИЛОВ»,
«Там уже вобла, получается))»,
«Концерт в честь него, был уже???)))»,
«При советах ни мяса ни колбасы не было… За курами драки устраивали! Позор...»,
«Там в мавзолее караул о…л… ленин икать начал и уши покраснели!)))»,
«Это типа мяско формальдегидное )))))????».
Теги: Донецк, Донбасс, магазин, открытие, мясо, соцсети
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