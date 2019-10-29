В Донецке открылся магазин со странным названием

29.10.2019 14:42

Во временно оккупированном Донецке открылся мясной магазин с весьма странным названием.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном Донецке открылся мясной магазин с названием «Ильич». Данное событие вызвало у дончан ряд вопросов, а также мрачных шуток. Вот что пишут дончане в соцсетях:

«Ильич уже не тот»,

«Единственный магазин, где продукты не продают а отбирают. Продразверстка»,

«МАРАЗМ ДЕБИЛОВ»,

«Там уже вобла, получается))»,

«Концерт в честь него, был уже???)))»,

«При советах ни мяса ни колбасы не было… За курами драки устраивали! Позор...»,

«Там в мавзолее караул о…л… ленин икать начал и уши покраснели!)))»,

«Это типа мяско формальдегидное )))))????».