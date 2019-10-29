Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Зеленский открывает инвестиционный форум в Мариуполе. ВИДЕО

29.10.2019 13:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зеленский открывает инвестиционный форум в Мариуполе. ВИДЕО

Во вторник, 29 октября, президент Владимир Зеленский открывает в Мариуполе первый инвестиционный форум RE:think. Invest in Ukraine.

Онлайн трансляцию ведет hromadske, передает apostrophe.

Открытие форума в Мариуполе проходит с участием главы государства, премьер-министра страны Алексея Гончарука и представителей правительства и местных властей, украинских и международных инвесторов, представителей посольств и бизнеса.
"Это первый и крупнейший форум такого уровня на востоке Украины. Здесь присутствуют представители международных организаций, топовых украинских и иностранных компаний, успешный малый и средний бизнес, ведущие политики, местные власти со всей Украины. Welcome to Mariupol!", - говорится в официальном Telegram-канале Зеленского.
На RE: think. Invest in Ukraine присутствуют:
инвесторы и представители из более 45 стран мира;
более 100 СЕО, которые непосредственно принимают инвестиционные решения;
более 70 компаний с мировым именем, оперирующих сотнями миллиардов долларов. Впервые они прилетели на форум в Украине за пределами украинской столицы;
более 20 официальных делегаций во главе с министрами и послами со всего мира: Литвы, Дании, Швеции, стран ЕС, Великобритании, Швейцарии, Японии, США и Канады.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, инвестиции, компания, форум, делегация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх