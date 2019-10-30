«Для ребят ничего не изменилось»: бойцы «Азова» выступили с резким заявлением по отводу войск

30.10.2019 13:00

Ветераны добровольческого полка «Азов» продолжают оставаться в населенном пункте Золотое Луганской области, где накануне, 29 октября, состоялось разведение сил. Как передает replyua.net со ссылкой на «Новости Донбасса», об этом сообщил лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий.

«Для ребят ничего абсолютно не изменилось. Они обещали стоять там, защищать территорию и людей — украинских, в первую очередь людей, если армия покинет свои позиции. Они остаются там», - рассказал он.



Кроме того, руководитель националистической партии добавил, что у его соратников в Золотом «есть, чем защищаться и чем защищать людей».



Напомним, что в минувшую субботу, 26 октября, глава государства Владимир Зеленский прибыл к добровольцам в Золотое на Донбассе перед разведением войск. Там гарант Конституции успел поскандалить с одним из ветеранов, который выступил против такого шага. Спустя некоторое время в интернете появилось полное видео нашумевшего разговора Зеленского с добровольцами. На видео видно, как глава государства требовал от них вывезти из Золотого оружие. А вчера на Донбассе все-таки началось разведение войск у этого населенного пункта. Данный факт подтвердили в штабе ООС и пророссийские террористы «ЛНР».