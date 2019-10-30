«Есть надежда, что точка невозврата еще не пройдена»: Военный эксперт допускает, что украинские военные успеют вернуться на свои позиции в случае обострения ситуации

30.10.2019 14:20

Олег Жданов, комментируя в статье, опубликованной изданием Главред, разведение войск на Донбассе, отметил - пока еще есть надежда, что точка невозврата здесь не пройдена. По словам военного эксперта, это означает, что в случае обострения ситуации на Донбассе украинская армия быстро вернется на свои первоначальные позиции, сообщает replyua.net.



По словам Олега Жданова, пока еще есть надежда на то, что точка невозврата в вопросе разведения войск на Донбассе еще не пройдена. Эксперт подчеркнул, что само по себе разведение чревато серьезными рисками. По сути, с украинской стороны речь идет о добровольной потере территорий. Ведь вариант, когда после отхода нашей армии в условном Золотом появится флаг ЛНР, является вполне реалистичным.



Ведь тактика боя, применяемая российскими военными, уже хорошо известна. Жданов подчеркнул - уже сейчас практически со 100-процентной уверенностью можно утверждать, что диверсионные группы противника стоят на «низком старте», готовясь заминировать местность. Поэтому остается надеяться, что этого не произойдет, и украинские военные смогут быстро вернуться на свои первоначальные позиции в случае обострения ситуации на Донбассе. Читайте также: «Если минские договоренности провалятся»: Пристайко рассказал об альтернативном варианте завершения войны на Донбассе.