Кабмин намерен обеспечить Крым и ОРДЛО крупнейшими операторами украинской связи и Интернета

30.10.2019 08:14

Руководитель украинского правительства Алексей Гончарук во время инвестфорума RE: think. Invest in Ukraine в Мариуполе заявил, что правительство Украины и самые крупные мобильные операторы, которые работают в нашей стране, подписали меморандум относительно покрытий всей территории государства мобильной связью и Интернетом.



Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, в частности, глава правительства Украины отметил, что в Кабмине сейчас работают над вопросом обеспечения жителей ОРДЛО и АР Крым украинской мобильной связью и Интернетом. Главный министр Украины заявил: «Люди, которые живут на неподконтрольных территориях, являются такими же клиентами государства и правительства. Мы думаем, как удовлетворить потребности этих людей в связи».



Также Алексей Гончарук добавил, что в планы компаний, естественно, не входит монтаж мобильного оборудования в Крыму и на оккупированном Донбассе. Напоследок он заявил: «Планы частных компаний в Украине учитывают реальность. Они не планируют установку какого-то оборудования на неконтролируемых правительством Украины территориях».