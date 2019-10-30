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Кабмин намерен обеспечить Крым и ОРДЛО крупнейшими операторами украинской связи и Интернета

30.10.2019 08:14
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Кабмин намерен обеспечить Крым и ОРДЛО крупнейшими операторами украинской связи и Интернета

Руководитель украинского правительства Алексей Гончарук во время инвестфорума RE: think. Invest in Ukraine в Мариуполе заявил, что правительство Украины и самые крупные мобильные операторы, которые работают в нашей стране, подписали меморандум относительно покрытий всей территории государства мобильной связью и Интернетом.

Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, в частности, глава правительства Украины отметил, что в Кабмине сейчас работают над вопросом обеспечения жителей ОРДЛО и АР Крым украинской мобильной связью и Интернетом. Главный министр Украины заявил: «Люди, которые живут на неподконтрольных территориях, являются такими же клиентами государства и правительства. Мы думаем, как удовлетворить потребности этих людей в связи».

Также Алексей Гончарук добавил, что в планы компаний, естественно, не входит монтаж мобильного оборудования в Крыму и на оккупированном Донбассе. Напоследок он заявил: «Планы частных компаний в Украине учитывают реальность. Они не планируют установку какого-то оборудования на неконтролируемых правительством Украины территориях».



Теги: Донбасс, Крым, Интернет, Кабмин, ДНР, ЛНР
 
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