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Архив - Донецкая область

Мощные залпы заставили Донецк и Ясиноватую содрогаться, население в панике

30.10.2019 18:20
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Мощные залпы заставили Донецк и Ясиноватую содрогаться, население в панике

Представители временно неподконтрольных Украине Ясиноватой и Донецка начали массово сообщать об активизации боевых действий в окрестностях городов, о чем информирует replyua.net со ссылкой на сообщения очевидцев в социальных сетях.

Так, согласно данным местного населения, сегодня, 30 октября около 15 часов 30 минут вышеуказанные города сотрясались от мощных залпов. Обстрелов было два, а причина его происхождения до сих пор не установлена. Свидетели происходящего отмечают: «Ясиноватая – услышали в стороне Васильевки два бабаха», «Донецьк16 годин 35 хвилин, Два? відлуння десь далеко, важке, з хвилею».

Ранее до этого жители Донецка отмечали, что из Донецкого аэропорта слышны сильные «минуса». Исходящие залпы были слышны во множестве районов города. В своих комментариях местные жители писали: «Подвійний мінус з Донецького аэропорту деколи на півночі бумкає, а де сказати важко». Напомним, ранее мы уже сообщали, что местное население временно оккупированного террористами «ЛДНР» Донбасса, а точнее Горловки и Донецка на своих страницах в социальных сетях сообщают о значительной активизации рынка недвижимости в последнее время.



Теги: Донецк, Донбасс, Ясиноватая, паника, обстрел
 
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