- У Зеленского уверены в своей победе на выборах в Донецке и Луганске – уже есть даже кандидаты21:15
- «Нужен паспорт»: В «ДНР» рассказали, кому прекратят выдавать пенсии20:49
- В ОРДО объяснили, по какому паспорту будут оформлять «пенсию в республике»19:49
- «Внимание, угроза!»: Пушилин срочно обратился к террористам «ДНР»19:15
- Мощные залпы заставили Донецк и Ясиноватую содрогаться, население в панике18:20
- В ОРДО анонсировали открытие «двух новых заводов»17:47
- Пушилин анонсировал начало «масштабных учений МЧС, МВД и УНМ»17:15
- «По всему фронту нездоровое движение, летают БПЛА»: В ОРДО по тревоге подняли подразделения НВФ16:18
- Разведение сил не помогло: боевики открыли огонь по Золотому-415:45
- В зоне ООС на Донбассе объявлен режим «желтый»: названы ограничения для населения15:30
Мощные залпы заставили Донецк и Ясиноватую содрогаться, население в панике
Представители временно неподконтрольных Украине Ясиноватой и Донецка начали массово сообщать об активизации боевых действий в окрестностях городов, о чем информирует replyua.net со ссылкой на сообщения очевидцев в социальных сетях.
Так, согласно данным местного населения, сегодня, 30 октября около 15 часов 30 минут вышеуказанные города сотрясались от мощных залпов. Обстрелов было два, а причина его происхождения до сих пор не установлена. Свидетели происходящего отмечают: «Ясиноватая – услышали в стороне Васильевки два бабаха», «Донецьк16 годин 35 хвилин, Два? відлуння десь далеко, важке, з хвилею».
Ранее до этого жители Донецка отмечали, что из Донецкого аэропорта слышны сильные «минуса». Исходящие залпы были слышны во множестве районов города. В своих комментариях местные жители писали: «Подвійний мінус з Донецького аэропорту деколи на півночі бумкає, а де сказати важко». Напомним, ранее мы уже сообщали, что местное население временно оккупированного террористами «ЛДНР» Донбасса, а точнее Горловки и Донецка на своих страницах в социальных сетях сообщают о значительной активизации рынка недвижимости в последнее время.
Теги: Донецк, Донбасс, Ясиноватая, паника, обстрел
- В Донецке из магазинов исчезает мука: жители города в панике
- Среди боевиков «ДНР» и наемников из РФ усиливаются панические настроения
- На вопросы отвечает юрист. Часть 99
- Наступление: Донецк захлестнула дикая паника
- У боевиков на Донбассе паника, воюющие в районе ДАПа массово разбегаются
- В Донецке паника: в городе слышен сильный запах газа, люди выходят на улицы, спасатели молчат
- У Зеленского уверены в своей победе на выборах в Донецке и Луганске – уже есть даже кандидаты21:15
- «Нужен паспорт»: В «ДНР» рассказали, кому прекратят выдавать пенсии20:49
- В ОРДО объяснили, по какому паспорту будут оформлять «пенсию в республике»19:49
- «Внимание, угроза!»: Пушилин срочно обратился к террористам «ДНР»19:15
- Мощные залпы заставили Донецк и Ясиноватую содрогаться, население в панике18:20
- В ОРДО анонсировали открытие «двух новых заводов»17:47
- Пушилин анонсировал начало «масштабных учений МЧС, МВД и УНМ»17:15
- «По всему фронту нездоровое движение, летают БПЛА»: В ОРДО по тревоге подняли подразделения НВФ16:18
- Разведение сил не помогло: боевики открыли огонь по Золотому-415:45
- В зоне ООС на Донбассе объявлен режим «желтый»: названы ограничения для населения15:30
- Любовная лихорадка: эти знаки Зодиака до конца года найдут свою судьбу22:13
- Яременко извинился перед семьей и Зеленским21:37
- У Зеленского уверены в своей победе на выборах в Донецке и Луганске – уже есть даже кандидаты21:15
- Зеленский подписал закон о материальной ответственности военнослужащих, детали21:00
- «Нужен паспорт»: В «ДНР» рассказали, кому прекратят выдавать пенсии20:49
- В Украине будут штрафовать за перевозку детей без автокресел20:30
- ПриватБанк вводит новые сервисы и правила: что изменится для украинцев20:18
- В ОРДО объяснили, по какому паспорту будут оформлять «пенсию в республике»19:49
- Отличный день для флирта и знакомств: гороскоп на 31 октября для всех знаков зодиака19:29
- «Внимание, угроза!»: Пушилин срочно обратился к террористам «ДНР»19:15
- Опаснее кори: Украине грозит эпидемия дифтерии14:03
- Осенняя простуда: как вылечиться без медикаментов09:30
- Появился полный лунный календарь на ноябрь20:07
- Если не спится: способы без овец уснуть за одну минуту08:29
- Заболевания, симптомом которых является частая зевота22:28
- Украину атакует смертельная инфекция: вакцины нет!12:17
- Названы эффективные способы защититься от смога07:45
- Специалисты рассказали, чем нельзя закусывать алкоголь17:52
- Доктор Комаровский назвал продукты, которые вызывают аллергию: «Срочно убрать!»10:39
- Названы самые опасные виды жиров07:17
- «Сверху попросили не позориться»: Тинянский рассказал об очередном падении рейтинга Пушилина
- «Театр абсурда»: дончане отреагировали на завершенный мурал убитого «Моторолы»
- Какие населенные пункты ВСУ оставят в "серой зоне": отвод войск на Донбассе
- Россия усилила контроль над «ДНР»: что произошло
- Зеленский решил, что делать с Донбассом: сделано важное заявление
- Зеленский тайно ночью поехал на передовую Донбасса - Бессмертный бьет тревогу
- «Ночь длинных ножей»: Эксперт объяснил, что нужно сделать Зеленскому, чтобы вернуть себе реальную власть
- В сети обсуждают странное название магазина на Донбассе
- Правозащитники рассказали о новом механизме выплаты долгов по пенсиям жителям ОРДЛО
- Разумков прокомментировал принятие закона об особом статусе Донбасса