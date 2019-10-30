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«Нужен паспорт»: В «ДНР» рассказали, кому прекратят выдавать пенсии
На территории террористической «Донецкой народной республики» начался настоящий хаос по поводу того, что в 2020 году якобы запланировано прекращение выплаты пенсий лицам, которые не имеют паспортов «республики». В частности, в так называемом «пенсионном фонде ДНР» заявили, что такая информация не соответствует действительности. Как информирует replyua.net, об этом говорится в подконтрольных террористам средствах массовой информации.
Как информирует replyua.net, представители временно оккупированных районов Донецкой области отметили: «Пенсионный фонд «ДНР» обращает внимание получателей пенсионных выплат, что размещаемая на различных интернет-ресурсах информация о прекращении выплаты пенсий с 1 января 2020 года в случае отсутствия паспорта гражданина республики или паспорта гражданина Российской Федерации является неправдивой».
Кроме того, в «ПФ ДНР» добавили, что оформить пенсию на территории «Донецкой народной республики» можно будет при наличии как «республиканского», так и украинского паспортов. Граждане Российской Федерации, которые проживают на территории временно оккупированных районов Донецкой области, пенсионные выплаты будут также производиться, но только при наличии удостоверения на постоянное проживание.
Теги: Донбасс, паспорт, ДНР, пенсии
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