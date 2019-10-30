Разведение сил не помогло: боевики открыли огонь по Золотому-4

30.10.2019 15:45

В понедельник, 28 октября, в направлении населенного пункта Золоте-4 боевики осуществили обстрелы с применением стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, передает РБК.

Боевики обстреляли жилые дома. Мобильной группой украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон была проведена фиксация обстрелов. Отметим, что пострадавших нет.

В частности, частный дом по улице Ореховой 25 получил повреждения от стрелкового оружия калибра 7,62 мм. На месте обстрела группой дополнительно был проведен опрос местных жителей и, с их помощью, обнаружены отверстия в пластиковой облицовке дома.

А также частный дом по улице Довженко 28 потерпел повреждений от стрелкового оружия калибра 7,62 мм. На месте обстрела группой дополнительно был проведен опрос местных жителей и, с их помощью, выявлено 3 отверстия в кровле дома.

Напомним, вчера глава МИД Вадим Пристайко заявил о начале разведения войск в Золотом. Впоследствии, информацию о разведении подтвердили в ООС. По их словам, разведение произошло из-за соблюдения режима тишины на этом участке в течение 7 дней. Впрочем, утром того же дня в ООС сообщали об обстреле недалеко от Золотого.

Источник: https://from-ua.com