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Архив - Донецкая область

Россия усилила контроль над «ДНР»: что произошло

30.10.2019 11:32
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Россия усилила контроль над «ДНР»: что произошло

У пенсионеров самопровозглашённой «ДНР», которые в свое время призывали российские войска освободить их от «украинских фашистов», новая проблема.

Как передает rep;yua.net, от главаря «республики» поступило указание о смене порядка выплаты пенсий, пишет «Обозреватель». По словам местного населения, пересекающего пункт пропуска в сторону Украины, появилась информация, что с 01.01.2020 года пенсии от «ДНР» выплачиваться будут только лицам, которые имеют российское гражданство, либо же подавшим документы на его получение.

Таким образом, среди людей преклонного возраста, проживающего на временно неподконтрольной территории Донецкой области, усиливаются панические настроения. Помимо этого, в «ДНР», водителей транспортных средств настигло еще одно нововведение. В ходе общения с одним из славно известных «донецких перевозов» стало ясно, что «власть республики» внедряет новый порядок для “перевозчиков” и местных таксистов.

Если у водителя есть паспорт РФ, украинские или «республиканские» водительские удостоверения будут признаны не действительными. По этой причине в Ростовской области создали коррупционную схему для быстрого и беспрепятственного получения водительского удостоверения России плату в размере 60 тысяч российских рублей.

Источник: https://replyua.net 



Теги: Россия, Донбасс, граница, ДНР
 
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